Tour de France 2019 : les chiffres clés

Le Tour de France 2019 s'élance ce samedi 6 juillet de Belgique pour aboutir, 3.480 km plus loin, le 28 juillet sur les Champs-Elysées à Paris. France Bleu, radio officielle de la Grande Boucle, vous propose de découvrir les chiffres clés.

Le Tour de France 2019, ce n'est pas seulement la plus belle course cycliste du monde, c'est aussi une énorme machine au service du sport, du spectacle, pour que l'événement se déroule dans les meilleures conditions. Public, kilomètres de barrières, gadgets publicitaires... Découvrez les chiffres incontournables de la compétition qui se tient du 6 au 28 juillet, entre Bruxelles et Paris.

La course

176 coureurs

450 accompagnateurs

3.480 km sur 21 étapes, de la plus courte (la 13e, 27,2 km, pour le contre-la-montre à Pau) à la plus longue (la 7e, 230 km entre Belfort et Chalon-sur-Saône)

7 étapes de montagne et 5 arrivées en altitude

2.770m point culminant du Tour de France sur le col de l'Iseran.

7 étapes de plaine

2 contre-la-montre (individuel et par équipes

2 jours de repos.

30 cols, montées ou arrivées en altitude (deuxième, première et hors catégorie), un record dans l'histoire de l'épreuve

L'organisation

6.000 mètres de barrières en moyenne au départ et à l'arrivée de chaque étape

2,7 km de banderoles par étape en moyenne

400 personnes recrutés

trois avions pour les transferts (15 et 28 juillet)

dix médecins et sept infirmiers

176 trackers posés sur l'ensemble des vélos pour géolocaliser les coureurs pendant la course et diffuser leur position

100.000 sacs poubelles en matière recyclée distribués le long de la route

La sécurité

4.200 panneaux de signalisation installés sur les points dangereux

29.000 gendarmes, policiers et pompiers déployés sur l'ensemble du parcours

3.000 agents des conseils départementaux

800 personnes vont suivre une action de formation et de sensibilisation en lien avec leur poste de travail

Sur la route

2 pays visités : la France et la Belgique d'où est donné le départ

34 sites étapes dont 3 inédits, de la plus petite commune (Barèges, 180 habitants) à la plus grande (Paris, 2,250 millions d'habitants)

744 communes traversées

La caravane publicitaire

160 véhicules festifs

15 millions d'objets distribués par 600 personnes pour 31 marques

11 km de cortège

Les engagements du Tour

82 zones naturelles sensibles protégées

63 zones de collecte de déchets

21 clips réalisés par le Muséum national d'Histoire naturelle pour promouvoir la biodiversité

173 vélos offerts à des écoliers Sud-Africains avec l'association Qhubeka.

1.200 enfants du Secours Populaire accueillis sur les routes du Tour

Les spectateurs

10 à 12 millions de personnes sur le bord de la route

80% de spectateurs français, 20% d'étrangers

77% de familles dont 48% avec des enfants

7h de présence le long du parcours

diffusion télévisée dans 190 pays

Les médias

2.000 journalistes accrédités

554 médias accrédités

6.800 heures de diffusion dans le monde entier

108 heures de direct télévisés

