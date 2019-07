Tour de France 2019 : les Français à surveiller

Le Tour de France démarre cette année de Belgique et plus précisément de Bruxelles ce samedi 6 juillet. Si l'an passé Geraint Thomas a imposé sa domination sur le Tour, cette année, les Français semblent bien armés pour rivaliser avec les grands noms du cyclisme, d'autant que le grand favori Christopher Froome est forfait suite à une violente chute. De Romain Bardet à Thibaut Pinot, qui sont les Français à suivre sur cette Grande Boucle ?

Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

Et si cette année, un Français remportait (enfin) le Tour de France après Bernard Hinault en 1985 ? Et si c'était Romain Bardet (2e en 2016, 3e en 2017 et 6e en 2018) en l'absence de Chris Froome et Tom Dumoulin qui ont trusté le podium l'an passé ?

À 28 ans, le leader de l'équipe AG2R La Mondiale est encore une fois le plus grand espoir français sur ce Tour de France. Auteur d'une saison correcte avec une 10e place sur le Dauphiné. "Il est concentré à 100 % pour aborder la Grande Boucle en pleine possession de ses moyens", a assuré son manager, Vincent Lavenu lors de la présentation de l'équipe AG2R. Le grimpeur français vise le classement général après de bonnes performances lors des trois dernières éditions. Il est d'ailleurs bien épaulé par une équipe composée notamment de Tony Galopin.

Romain Bardet est déjà monté deux fois sur le podium du Tour de France. © AFP - Anne-Christine POUJOULAT

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors)

Le vainqueur du Milan-San Remo et de La Flèche Wallonne arrive sur la grande Boucle avec énormément de certitudes après ses victoires importantes. Le coureur de la Quick-Step peut gagner à peu près partout où il roule. Julian Alaphilippe a gagné une étape du Dauphiné mais aussi le classement des grimpeurs.

Il a triomphé sur d'autres étapes lors de cette saison. Il arrive sur le Tour avec le statut de numéro 1 au classement des cyclistes et espère pouvoir jouer les troubles fêtes parmi les favoris.

Julian Alaphilippe est capable de remporter n'importe laquelle des étapes. © AFP - Anne-Christine POUJOULAT

Warren Barguil (Arkéa-Samsic)

Son début de saison a été raté, à cause de chutes sur le Paris-Nice et sur le Tour de Catalogne. Warren Barguil a donc focalisé le reste de sa saison sur ce Tour de France. S'il n'a pas brillé sur le Critérium du Dauphiné avec une 13e place, son titre de champion de France est venu rappeler qu'il est l'un des tout meilleurs coureurs tricolores.

Néanmoins, il semble juste pour se battre au classement général, il est encore en mesure, comme l'an passé, de remporter le maillot à pois de meilleur grimpeur.

Warren Barguil peut rattraper sa saison sur ce Tour de France. © AFP - Anne-Christine POUJOULAT

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

Il a focalisé sa saison sur le Tour de France. Thibaut Pinot espère donc faire un bon résultat. Il a rassuré avec une belle 5e position sur le Critérium du Dauphiné.

Après son absence l'an passé suite à une pneumopathie, le coureur de la FDJ semble en mesure de s'imposer sur certaines étapes et ses attaques en montagne ont déjà montré qu'il pourrait être un candidat sérieux pour le maillot à pois si ce n'est pour son objectif, le classement général.

Thibaut Pinot espère faire une bonne performance après son absence l'an passé. © AFP - Anne-Christine POUJOULAT

Tony Gallopin (AG2R La Mondiale)

Tony Gallopin veut montrer qu'il n'est pas seulement un remplaçant dans cette équipe AG2R La Mondiale. © AFP - Luk BENIES

En l'absence de Pierre Latour, c'est Tony Gallopin qui aura la mission d'épauler Romain Bardet dans sa quête de victoire du classement général du Tour de France.

Mais le Français est aussi capable de s'imposer sur certaines étapes comme en 2014, où il en avait remporté une et vêtu le maillot jaune le temps d'une journée. Si sa saison a été moyenne, une 3e place sur le Tour de Provence est venu rassurer le puncheur qui compte profiter de ce Tour de France pour montrer qu'il n'est pas seulement un remplaçant dans cette équipe.

