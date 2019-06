Tour de France 2019 : les sept étapes clés

Entre le départ de Belgique ce samedi 6 juillet et l'arrivée aux Champs-Elysées le 28 juillet, le Tour de France comporte cette année sept étapes de montagne dont cinq arrivées en altitude et cinq étapes de plaine. Zoom sur les temps forts de cette édition 2019.

Officiellement dévoilé en octobre dernier, le parcours du Tour de France long de 3.460 kilomètres comporte 21 étapes cette année dont certaines seront capitales pour le classement général. Dans le détail, les coureurs vont affronter 7 étapes de montagne dont 5 arrivées au sommet, 2 contre-la-montre, 5 étapes accidentées et 7 étapes de plaine. Les organisateurs ont prévu 30 cols dont plusieurs ascensions hors catégorie.

Francebleu.fr fait le point sur les sept étapes clés de cette Grande Boucle.

6e étape : Mulhouse - La Planche des Belles Filles (jeudi 11 juillet)

Première arrivée au sommet et premiers écarts prévisibles entre favoris. Comme France Bleu l'a révélé, le Tour de France passe par la station de La Planche des Belles Filles (Haute-Saône) pour la quatrième arrivée depuis 2012. Et le Tour va plus haut : "il emprunte cette fois la route aménagée pour que la caravane fasse demi-tour", explique son directeur Christian Prudhomme. "Soit un kilomètre supplémentaire à 9,5 % de moyenne mais, en réalité, avec un mur à 20 %".

- ASO

Autre difficulté de cette étape : le col des Chevrères avec un pic à 18%.

- ASO

13e étape : Pau - Pau contre-la-montre (vendredi 19 juillet)

Le seul "chrono" individuel de cette édition est tracé en boucle sur 27 kilomètres autour de Pau, la cité du Béarn. "Il est vallonné, à peu près 400 m de dénivelé, avec une pente à 7 % sur plusieurs kilomètres", décrit le directeur de course Thierry Gouvenou. "Mais il est moins dur que celui du Pays Basque en juillet dernier". Un exercice dans lequel les favoris pourront grappiller de précieuses secondes... ou en perdre de fatales.

- ASO

14e étape : Tarbes - Tourmalet (samedi 20 juillet)

Honneur au Tourmalet, le col le plus souvent emprunté par le Tour de France depuis la première en 1910. Le format de l'étape est court (117 km) et privilégie l'ascension terminale, abordée par le versant de Barèges (19 km à 7,4 km). En 2010, Andy Schleck et Alberto Contador n'avaient pu se départager dans le brouillard.

- ASO

15e étape : Limoux - Foix Prat d'Albis (dimanche 21 juillet)

Le dernier acte pyrénéen réunit les éléments d'un grand spectacle. La visite des châteaux cathares, avec le passage au pied du "pog" de Montségur à jamais marqué par le bûcher de 1244, se poursuit par le sauvage port de Lers et le raide mur de Péguère. Avant la montée inédite du Prat d'Albis (11,8 km à 6,9 %) au-dessus de Foix.

- ASO

Avant le Tourmalet, une autre ascension pour se mettre en jambes avec le mur de Péguère avec un final entre 16 et 18%.

- ASO

18e étape : Embrun - Valloire (jeudi 25 juillet)

Les grands classiques sont revisités pour marquer l'entrée dans les Alpes. Vars, Izoard et Galibier, trois cols au-dessus de 2.000 mètres -une première depuis 2011- sont à franchir avant l'arrivée jugée en descente à Valloire, où Eddy Merckx avait gagné l'unique étape arrivant dans la station. Une étape qui s'annonce d'ores et déjà mythique pour désigner le maillot à pois et, peut-être, le maillot jaune.

- ASO

- ASO

- ASO

19e étape : Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes (vendredi 26 juillet)

Place à l'Iseran, le col le plus haut de cette édition à l'altitude de 2.770 mètres. L'ascension par le versant de la Haute-Maurienne (12,9 km à partir de Bonneval) conduit à la descente vers Val d'Isère et la montée finale (7,4 km à 7 %) qui commence en-dessous du barrage de Tignes.

- ASO

- ASO

20e étape : Albertville - Val Thorens (samedi 27 juillet)

Le parcours, comme la veille, est ramassé. Deux descentes piégeuses précèdent l'interminable ascension finale (33,4 km) en direction de Val Thorens, qui accueille le Tour pour la deuxième fois 25 ans après le succès du Colombien "Cacaito" Rodriguez. L'arrivée est la troisième plus haute dans l'histoire du Tour (2.300m).

- ASO

