Tour de France 2019 : qui sont les favoris ?

Les blessures ont d'ores et déjà éliminé deux des plus gros favoris de ce Tour de France 2019.

La Grande Boucle s'élance de Bruxelles le samedi 6 juillet prochain. Et deux absences de marque sont déjà à noter, Christopher Froome, victime d'une grave chute sur le Critérium du Dauphiné ne sera pas au départ du Tour. Tom Dumoulin non plus ne sera pas de la partie, la faute à une blessure au genou survenue lors du dernier Giro. Il ne reste donc plus qu'un coureur du podium de l'an dernier à prendre le départ : Geraint Thomas. Du dernier vainqueur de la Grande Boucle à Richie Porte en passant par Romain Bardet quels sont les favoris pour cette édition 2019 ? Cette 106e édition est à suivre sur France Bleu, radio officielle de la course.

Geraint Thomas

Meilleur résultat sur le tour : Vainqueur en 2018

33 ans

Team Ineos

"Oh et j'ai encore perdu une paire de lunettes". Voilà comment a réagi, avec humour, Geraint Thomas après sa chute le 18 juin sur le Tour de Suisse. S'il a dû abandonner sa course, il sera bien présent au départ de la Grande Boucle.

Il fait office de candidat le plus sérieux à sa propres succession en l'absence de son coéquipier Christopher Froome. Le Gallois de la Team Ineos (anciennement Sky) espère emporter un deuxième titre d'affilée et sa blessure ne devrait pas l'en empêcher : "C'est sans aucun doute frustrant. C'est un petit revers dans la préparation du Tour, mais il reste encore beaucoup de temps avant le départ à Bruxelles" a expliqué le Britannique à l'AFP.

Geraint Thomas lors des célébrations de son maillot jaune au Pays de Galle. © AFP - Ben STANSALL

Egan Bernal

Meilleur résultat sur le tour : 15e en 2018

22 ans

Team Ineos

En l'absence de Christopher Froome, c'est lui qui fera office de co-leader de la Team Ineos avec Geraint Thomas. Egan Bernal, récent vainqueur du Tour de Suisse, n'a que 22 ans mais apparaît déjà comme l'un des favoris pour ce Tour de France. Le Colombien semble être à l'aise sur tous les terrains, peut être même plus que le grand favori Thomas, qu'il est censé épauler. Il déclare d'ailleurs dans L'Équipe : "Bien sûr que j'aiderais Thomas, s'il est meilleur que moi."

Malgré une blessure qui l'a privé de Giro, Egan Bernal semble fin prêt pour ce Tour, et représente le futur de la Team Ineos.

Egan Bernal représente le futur de la Team Ineos et est déjà l'un des favoris du Tour. © AFP - Anne-Christine POUJOULAT

Romain Bardet

Meilleur résultat sur le tour : 2e en 2016

28 ans

Équipe AG2R La Mondiale

C'est le plus grand espoir français sur ce Tour. Auteur de bonnes performances lors des trois dernières éditions (2e en 2016, 3e en 2017, 6e en 2018), le grimpeur espère réitérer en 2019 voire mieux faire.

Son équipe AG2R va courir pour lui et le l'Auvergnat peut espérer porter le maillot jaune sur les Champs-Elysées le 27 juillet prochain.

Romain Bardet espère devenir le premier Français depuis Laurent Fignon en 1984 à remporter un Tour de France. © AFP - Anne-Christine POUJOULAT

Jakob Fuglsang

Meilleur résultat sur le tour : 7e en 2013

34 ans

Équipe Astana

Va-t-il créer la surprise ? Souvent considéré comme un outsider mais n'arrivant pas à performer, Jakob Fuglsang réalise une bonne saison auréolée d'un titre sur le Critérium du Dauphiné.

Avec des absents de marque, peut-être a-t-il sa chance pour jouer le classement général. Il faudra compter sur le coureur danois pour cette édition du Tour.

Il faudra compter sur Jakob Fuglsang sur ce Tour de France 2019. © AFP - Bettini Luca

Richie Porte

Meilleur résultat sur le tour : 5e en 2016

34 ans

Équipe Trek-Segafrado

Avec un nouvel entraîneur, Richie Porte espère vraiment remporter ce Tour de France 2019. Il a fait une préparation adaptée avec des participations au Paris-Nice et au Critérium du Dauphiné. "Bien sûr le Tour est un objectif", a t-il déclaré.

L'an passé, il avait dû abandonner après la 9e étape et une mauvaise chute.

La malédiction va t-elle s'arrêter pour Richie Porte après son abandon de l'an passé ? © AFP - Anne-Christine POUJOULAT

Rigoberto Uran

Meilleur résultat sur le tour : 2e en 2017

32 ans

Équipe Education First

S'il n'est pas grand favori pour ce Tour, il est l'un des outsiders à prendre en considération au vu des blessures déjà importantes de certains favoris. Le Colombien Rigoberto Uran sera le leader de l'équipe Education First.

Il espère remporter pour la première fois de sa carrière un grand tour. Son meilleur résultat est une deuxième place au Tour d'Italie, performance qu'il a établi à deux reprises.

Rigoberto Uran est toujours considéré comme l'un des principaux outsiders de ce Tour de France. © AFP - ANDER GILLENEA

Alejandro Valverde

Meilleur résultat sur le tour : 3e en 2015

39 ans

Équipe Movistar

Le champion du monde sera cette année encore l'un des favoris pour le titre finale le 27 juillet. S'il n'a pas terminé la course Liège-Bastogne-Liège, il a voulu rassurer tout le monde sur le Tour d'Occitanie en s'imposant dès la première étape.

Alejandro Valverde est en grande forme et aimerait bien remporter ce titre qui manque dans un palmarès très fourni. Il faudra donc surveiller le coureur espagnol, d'autant plus que son équipier Nairo Quintana semble ne pas être en très grande forme.

Alejandro Valverde est champion du monde en titre, et espère enfiler le maillot jaune. © AFP - Josep LAGO

