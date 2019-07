Tour de France 2019 : quels sont les cadeaux à gagner sur la caravane publicitaire

La caravane du Tour de France est une véritable attraction avant le passage des coureurs. Cette année, 160 véhicules publicitaires la composent, 31 marques sont présentes. Parmi les cadeaux distribués : bobs, lunettes, gâteaux, bonbons, gâteaux, sacs, casquettes, etc.

Les spectateurs du Tour de France attendent bien souvent des heures sur le bord des routes avant le passage des coureurs. Pour avoir une bonne place et voir les échappées et le peloton, certes. L'autre raison, c'est aussi pour avoir le maximum de cadeaux de la caravane du Tour. Ce cortège de véhicules publicitaires fut crée en 1930 sur une idée d'Henri Desgranges.

Quels objets sont distribués cette année ?

Des tabliers et des casquettes vintage Amora

Des biscuits, des sablés salés et des broyés du Poitou E. Leclerc

Un livret de bande dessinée du Parc Astérix

Des échantillons de poudres énergétiques Named Sport

Des magnets Logis

Des bobs Cochonou

Des lunettes géantes Krys

Des sacs cabas Vittel

Des échantillons de lessive Xtra

Des jeus de cartes des 7 familles Cifidis

Des bonbons Haribo

Les horaires de la caravane du Tour de France

Les 160 véhicules de la caravane publicitaire empruntent la même route que le peloton mais deux heures avant les coureurs.

Attention, la caravane ne distribue pas tout le temps des goodies

Les 160 véhicules publicitaires ne distribuent d'objets ni sur les parkings techniques ni sur le village départ. Il en est de même après le passage de la ligne d’arrivée et dans des endroits protégés comme les parcs régionaux et nationaux, les zones Natura 2000, ou les lieux chargés d'Histoire comme les mémoriaux et lieux du souvenir.

Par ailleurs, il n'y a pas de distribution quand les conditions climatiques ne le permettent pas, lors de fortes intempéries ou rafales de vent. Enfin, si la caravane est en retard sur les horaires fixés par ASO, l'organisateur du Tour de France, les véhicules ont pour consigne de rattraper les horaires définis par la direction de course.

Les chiffres de la caravane publicitaire

Les 31 partenaires de la caravane publicitaire du Tour de France 2019

LCL Škoda E. Leclerc Krys Continental Vittel Named Sport Century 21 Logis Cochonou Domitys FDJ Senseo Le Gaulois Bic Amora Haribo Xtra MCC Le Journal de Mickey Sapeurs-pompiers Gendarmerie nationale Nouvelle vie ouvrière Sécurité routière Fédération de la pêche Force ouvrière Béarn-Pyrénées Parc Astérix Cofidis Team Direct Energie-Total SOS Hépatite C

10 à 12 millions de personnes sur le bord des routes du Tour de France chaque année © Maxppp -

