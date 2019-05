Tour de France 2019 : un maillot jaune à l'effigie du Lion de Belfort

Belfort, France

Le Lion de Bartholdi sur le maillot jaune ! Pour fêter le centenaire du maillot jaune, qui est apparu pour la première fois sur les routes du Tour de France le 19 juillet 1919, "le leader du classement général sera récompensé chaque soir cette année par un exemplaire unique", expliquent les organisateurs du Tour de France dans un communiqué. Ces maillots jaunes seront portés quotidiennement par le coureur en tête du classement général.

Vingt pièces uniques

Les vingts pièces uniques, qui ont été fabriquées par Le Coq Sportif, vont mettre à l'honneur les grands champions du Tour et les lieux emblématiques de l'édition 2019. Les maillots ont été présentés ce mardi dans l'usine Le Coq Sportif de Romilly-sur-Seine. "L’Atomium de Bruxelles, la cathédrale de Reims, le Lion de Belfort, la place du Capitole à Toulouse, mais aussi Eugène Christophe et les quintuple-vainqueurs du Tour seront mis à l’honneur sur le maillot jaune".

Le Lion et des coureurs en plaine

Pour la 6ème étape du Tour, entre Mulhouse et la Planche des Belles-Filles, le visuel du maillot jaune représentera "un peloton dans la plaine qui part à la rencontre de son public". Pour la 7ème étape du Tour, entre Belfort et Châlon-sur-Saône, le maillot sera à l'effigie du Lion de Belfort, sculpture d’Auguste Bartholdi, le père de la statue de la Liberté à New-York. "C'est à Belfort qu'Eddy Merckx a endossé le maillot jaune et ne l’a plus quitté jusqu’à Paris en 1969", rappelle un communiqué.