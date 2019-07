Tour de France 2019 : un policier Dijonnais en jaune!

Dijon - France

Tous en selle pour le Tour de France 2019 ! Le départ de la 106e édition de la Grande-Boucle est donné ce samedi 6 juillet. Cette année les coureurs s'élancent de Bruxelles, l'arrivée est prévue le 28 juillet à Paris. Parmi les Bourguignons au départ, le coureur du SCO Dijon, Julien Bernard 27 ans, il porte, comme l'an passé les couleurs de l'équipe Trek-Segafredo de l'Australien Richie Porte.

8 000 postes à pourvoir au sein de la Police nationale

Et puis... plus insolite un policier Dijonnais, le major Didier Levillain, 56 ans. Il va à compter du 9 juillet, représenter la Police nationale auprès des médias et du grand public et assurer la promotion de son institution. "La Police nationale a 8 000 postes à pourvoir cette année, avec ou sans diplôme!" explique-t-il.

Le parcours de la 106e édition du Tour de France - Site du Tour de France

"Des journées de 18-19 heures"

Durant trois semaines, Didier Levillain ne va vraiment se reposer, mais il a de la chance, il va pouvoir côtoyer les coureurs de très, très près. "Ce sont des journées de 18-19 heures qui m'attendent! J'ai la chance en tant que chargé de communication de me retrouver dans la mission sécurité, c'est à dire que certaines fois je dormirai dans les mêmes hôtels que les coureurs!"

Didier Levillain Copier

Didier Levillain avant son départ sur la Grande Boucle © Radio France - Thomas Nougaillon

Message aux Dijonnais présents sur le Tour : "venez me voir on parlera du pays!"

Un "plaisir", selon les mots de Didier Levillain, qui risque de ne pas être de tout repos! "Je sais qu'ils se lèvent de bonne heure et qu'ils ont un style de vie un peu difficile mais je me dis que c'est trois semaines dans ma vie!" Didier Levillain qui fait vibrer la fibre patriotique Côte-d'Orienne! "Je vais essayer de représenter ma ville, Dijon, au plus près des coureurs! Et surtout je dis aux Dijonnais et aux Bourguignons présents sur le Tour pendant leurs vacances de venir me voir! Cela me fera plaisir de parler du pays!"

Didier Levillain Copier

Le Tour en Saône-et-Loire cette année

Et puisqu'on parle de la Bourgogne, je vous rappelle que le Tour de France fait cette année une double incursion en Bourgogne. La première lors de la 7e étape Belfort-Chalon-sur-Saône le 12 juillet. La deuxième ce sera ce départ de Mâcon le 13 juillet lors de la 8e étape Mâcon-Saint-Étienne. Quant à Didier Levillain, passionné de sports depuis longtemps, il entraîne l'équipe féminine de foot du Racing Besançon en régional 2. Il a également participé à la création de l'équipe féminine du DFCO en 2007.