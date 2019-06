Tour de France 2019 : "Une féria du vélo" pendant trois jours à Nîmes

Nîmes, France

Il vous reste un mois pour réviser le lexique du parfait spectateur du Tour de France. La grande boucle arrive dans un mois tout juste dans le Gard pour une journée de repos, la 16e étape complète et un départ. Du dimanche 21 au mardi 23 juillet, la ville de Nîmes proposera de nombreuses animations dans le centre- ville.

"Il faut que le public vienne" - Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Il sera difficile de passer à côté de l'immense "fan park" de 5.000 mètres carrés qui s'implantera sur l'esplanade Charles-de-Gaulle où les trois jours seront rythmés par des distributions de cadeaux et autres animations sur le Tour de France. Un écran géant sera également installé sur place. Cette "fan park" sera ouverte de 14h à 19h le dimanche, 10h à 21h le lundiet 10 à 19 heures le mardi.

Des spectacles, expositions et concerts

Le parvis de la Maison Carrée accueillera des spectacles sportifs de BMX, la place d'Assas une exposition de vélos anciens et un manège sera disponible sur la place Jules Guesde. Pour les amateurs de culture, un parcours cyclotouristique est prévu pour découvrir Nîmes et son histoire. Si vous êtes plus du soir, le lundi 22 et mardi 23 juillet deux films seront projetés dans les Jardins de la Fontaine : "Le vélo de Ghislain Lambert" et "La grande boucle".

"C'est un petit peu la féria de vélo. Nous avons vraiment créé l'événement au sein de l'événement." - Julien Plantier, adjoint au maire en charge des sports

Découvrez l'ensemble du programme

Toutes les étapes du Tour de France 2019 © Radio France - Denis Souilla