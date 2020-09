Tour de France 2020 : Champagnole prête à accueillir la 19e étape

Pour la troisième fois, Champagnole est ville-étape du Tour de France : vendredi 18 septembre, la commune jurassienne sera le théâtre de l'arrivée de la 19e étape, en provenance de Bourg-en-Bresse (166,5 km). Comme le veut la tradition, la ville et les vitrines des magasins sont pavoisées aux couleurs de l'épreuve et des maillots emblématiques.

Le centre de Champagnole pavoisé façon maillot jaune. © Radio France - Cédric Hermel

Les horaires pour fêter le Tour et assister à l'arrivée à Champagnole

La caravane et les coureurs vont arriver par la rue Progin, la montée de la Belle Frise, l'avenue Jean-Jaurès et la rue Léon Blum. La ligne d'arrivée se situe près du collège Les Louataux. L'ensemble de l'itinéraire est interdit à la circulation et au stationnement de 5h à 22h, le 18 septembre.

Retrouvez sur ce plan l'itinéraire du Tour dans Champagnole et l'aire d'arrivée avec les accès et les parkings :

Arrivée de la 19e étape à Champagnole : l'accès et l'arrivée. - Ville de Champagnole

Retrouvez sur le site de la ville de Champagnole toutes les précisions pour les riverains.

Des animations sont prévues de 10h à 17h au parc de Belle-Frise (écran géant, stands, food-trucks…). L'accès au village d'animations sera contrôlé, précise la mairie et le port du masque obligatoire.

La caravane publicitaire est attendue à Champagnole à 16h, les premiers coureurs entre 17h27 et 17h48.

La mairie de Champagnole affiche le décompte du Tour 2020. © Radio France - Cédric Hermel

Pour vivre la 19e étape du Tour de France entre Bourg-en-Bresse et Champagnole :

