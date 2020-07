Tour de France 2020 : Châtel-Guyon déjà prête à accueillir la grande boucle en septembre

En arrivant à Châtel-Guyon, le ton est donné : des vélos jaunes attachés à un rond-point, un vélo géant en bois et une banderole avec l'inscription : "Une agglo qui vaut le dé-Tour". Dans le centre-ville, les vitrines des pharmacies, des cafés et des restaurants sont décorées aux couleurs de la Grande Boucle avec des maillots jaunes, verts et à pois. Corinne est commerçante, elle n'a pas encore décoré sa devanture, elle attend la semaine prochaine : "Je suis en train d'essayer de concocter une vidéo. Je vais aussi mettre pas mal de photos d'anciens Tour de France et des fanions."

Les vélos jaunes suspendus au rond-point à l'entrée de Châtel-Guyon © Radio France - Paul Tilliez

Un coup de boost pour les commerces locaux

Même si le départ du Tour de France est décalé, dans la plupart des boutiques, on se félicite du maintien de la Grande Boucle : "Dans tous les cas, c'est bénéf !" lâche une restauratrice. Entre l'ouverture du nouveau centre thermal Aïga resort et le passage du Tour de France, Châtel-Guyon va attirer des clients et des touristes tout l'été et même au-delà : "En juillet, il y a les cures et les touristes, on a beaucoup de passage. _En septembre, la saison commence à redescendre un petit peu_, donc je trouve ça bien qu'il y ait une belle grosse animation comme le Tour, ça nous permet de continuer sur notre lancée."

Présentation du Tour 2020 à Châtel-GuyonChristian Prudhomme, directeur Tour de France, Frédéric Bonnichon, maire de Châtel-Guyon © Radio France - Emmanuel Moreau

Une étape au profil intéressant

Cette 13e étape va donner un coup de projecteur sur la cité thermale. Avec 191 kilomètres de course, une arrivée au Puy Mary, et surtout le dénivelé le plus important du Tour 2020 avec 4.400 mètres d'ascension, tous les favoris seront au rendez-vous pour faire le spectacle.