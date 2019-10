Tour de France 2020 : Christian Prudhomme en repérage à Loudenvielle

Loudenvielle, France

À peine le parcours du Tour de France 2020 dévoilé, le patron Christian Prudhomme attaque son propre tour de France, pour assurer le "SAV", la présentation "in situ" des étapes de la future Grande Boucle. Ce jeudi, il était à Loudenvielle avec le maire, Noël Lacaze, et Michel Pélieu, le président du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées.

"L'étape de l'amitié"

Michel Pélieu, ancien maire de Loudenvielle (1977-2011), répète à qui veut l'entendre qu'il n'a pas supplié Christian Prudhomme pour faire arriver le Tour ici : "Carole Delga (président de la région Occitanie, NDLR) voulait un départ du Comminges, et alors Christian m'a demandé : « si on fait Cazères - Loudenvielle, est-ce que ça te vas ? », j'en ai accepté le principe, et je n'ai rien imposé. Comme l'a dit Carole Delga, c'est une étape placée sous le signe de l'amitié".

Loudenvielle choisie car le boss de la Grande Boucle souhaitait une arrivée en vallée, parce que la commune dispose aussi d'équipements précieux, comme Valgora, salle de sport flambant neuve qui pourra accueillir le centre de presse. "C'est très impressionnant de voir ça ici, s'emballe Christian Prudhomme au micro de France Bleu Béarn, des gens construisent, bâtissent et font des choses bien... On voit la vie ici, c'est fabuleux !" Et pourtant, Loudenvielle reste un petit poucet sur la route du Tour : "On fait partie des plus petits villages à accueillir le Tour, plaisante le maire de Loudenvielle, Sarran nous a détrôné, ils sont à 270 habitants, nous à 300".

Les Pyrénées pas gâtées... mais pas oubliées !

En 2020, le peloton fera un passage express par les Pyrénées, le temps d'une arrivée à Loudenvielle donc, puis d'une étape 100% béarnaise entre Pau et Laruns. C'est peu, mais déjà mieux qu'une bonne partie nord du pays soulignent les optimistes. Christian Prudhomme promet de son côté que les Pyrénées sont loin d'être délaissées par les organisateurs : "Deux jours dans les Pyrénées, autrefois c'était un grand classique. Ces dernières années on a plutôt fait trois jours, quatre même en 2010 pour le centenaire des Pyrénées, ça varie. Ce que confirme, c'est que les Pyrénées sont incontournables, qu'on reviendra chaque année parce qu'on oublie pas nos racines, la haute montagne sur le Tour est née ici en 1910 !"