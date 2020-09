Tour de France 2020 en Corrèze : des restrictions de circulation ce jeudi 10 septembre

Le passage du Tour de France va générer des restrictions et/ou modifications de circulation en Corrèze, ce jeudi, notamment aux abords du Suc-au-May, lieu le plus spectaculaire de cette 12ème étape. L'accès sera très réglementé, autant en matière de circulation que de stationnement.

La 12ème étape du Tour de France, Chauvigny/Sarran, traversera la Corrèze ce jeudi 12 septembre, et passera notamment par les pentes du Suc-au-May (908m) situées dans le massif des Monédières.

L’accès des véhicules est réglementé par le Tour de France sur l’ensemble des voies empruntées par le passage des coureurs. Il est notamment prévu l’interdiction du stationnement de véhicules le long du parcours le jeudi 10 septembre dès 7h et la fermeture de la circulation à partir de 12h30 et jusqu’à la fin de la course.

Depuis mardi soir 17 heures, le stationnement est interdit depuis Chaumeil sur la montée du Suc au May et une fermeture de la circulation prend effet le mercredi 9 septembre dès 20h sur cette même portion.

L’accès au col du Suc au May est règlementé. Seuls les cyclistes et les piétons seront autorisés à y accéder (conformément à la réglementation prévue par le Tour de France). Recommandé pour être au plus près des animations : Parking Bourg : 20 places de stationnement à proximité de la RD 121 en traversée du bourg. Parking Monedières : 60 places de stationnement en direction de la sortie du bourg.

Recommandé pour l'accès pédestre au Suc au May (balisé) : Parking Malfond : 200 places de stationnement à proximité de la RD 121 Parking Lechantilloge : 1000 places situé sur l'axe RD 121 Parking Loubatier : 1000 places situé sur l'axe RD 121.

> Le parcours "itinéraire-horaire" détaillé, commune par commune, portion par portion est à retrouverICI.