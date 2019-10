Tour de France 2020 dans le Poitou : les pronostics de France Bleu Poitou

Sauf surprise, la grande boucle va passer l'été prochain dans notre région. Cerise sur le gâteau (l'info ne fait plus guère de doute), la Vienne devrait accueillir une arrivée d'étape et un départ le lendemain. Voici nos pronostics à moins d'une semaine de la présentation officielle du parcours.

Poitiers, France

La présentation officielle du Tour de France 2020, ce sera mardi prochain au Palais des Congrès à Paris. Bruno Belin, le président du département de la Vienne, a déjà coché le rendez-vous dans son agenda.

L'impatience est grande. Cela fait 20 ans maintenant que la Grande Boucle n'a pas fait de halte dans la Vienne, depuis le départ donné en l'an 2000... au Futuroscope. En 2011, les villes de Loudun et Chauvigny étaient passées tout prêt d'accueillir le peloton. Avant que le conseil départemental ne fasse machine arrière au dernier moment. Cette fois, tous les feux sont au vert. Et les élus locaux ont hâte d'être à mardi pour voir valider tous leurs efforts dans ce dossier, forcément important en terme de retombées médiatiques et de liesse populaire.

Ce que l'on sait sur cette 107ème édition

Le prochain Tour de France aura lieu du 27 juin au 19 juillet 2020. La course a été avancée d'une semaine, en raison des Jeux Olympiques de Tokyo, qui débuteront le 24 juillet. Le grand départ aura lieu de Nice avec deux étapes au programme.

Ce que relaient plusieurs médias

Selon plusieurs journaux, le peloton devrait ensuite filer vers les Hautes-Alpes, la Drôme, la Lozère, l'Aveyron et les Pyrénées. Voilà à quoi pourrait ressembler le programme de la première semaine. Les coureurs se transporteraient ensuite sur la façade atlantique, dans l'ancienne région Poitou-Charentes, pour un jour de repos à Châtelaillon près de la Rochelle le lundi 6 juillet. Le mardi, une étape entre l'île d'Oléron et l'île de Ré tiendrait la corde.

Ce que l'on pronostique

Le mercredi 8 juillet, nous parions sur une étape Châtelaillon-Poitiers. Avec une arrivée dans l'ancienne capitale de région. Selon notre scénario, les coureurs fileront vers le marais poitevin puis la Vienne avec une entrée en ville par la zone commerciale de Poitiers-Sud. Si c'est le cas, il y a fort à parier que le peloton prendra la rocade vers Saint-Benoît en remontant jusqu'à Grand-Large, la patinoire, avec une belle arrivée en ligne droite pour les sprinteurs avenue de l'Europe aux Couronneries.

Le jeudi 9 juillet, nous pronostiquons un départ inédit de Chauvigny (qui avait accueilli en 2005 une étape du Tour de l'Avenir). Les coureurs prendraient ensuite la direction du Sud, vers la Haute-Vienne, puis la Corrèze, pour une arrivée à Sarran devant le musée Jacques-Chirac. Deux tracés seraient sur la table pour rallier le Limousin : un passage par Lussac ou par Montmorillon. Réponse mardi pour savoir quelle rive de la Vienne aura la préférence des organisateurs.

Le Tour de France et le Poitou