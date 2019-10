La carte officielle du 107e Tour de France a été dévoilée ce mardi. En 2020, les Alpes-de-Haute-Provence seront à l'honneur avec le passage de la 4e étape, le mardi 30 juin entre Sisteron et Orcières-Merlette.

CARTE - Tour de France 2020 : découvrez le parcours de la 4e étape entre Sisteron et Orcières-Merlette

Sisteron, France

Le parcours officiel de la Grande Boucle a été dévoilé ce mardi midi à Paris. Après une arrivée de la 3e étape à Sisteron le 29 juin, la 4e étape reliera le 30 juin la ville citadelle à Orcières-Merlette. Une course de 157 kilomètres dans les Alpes-de-Haute-Provence, au départ de Sisteron et à travers le massif du Dévoluy et une première arrivée en altitude à 1.800 mètres après la montée d'Orcières-Merlette (11 km de côte à 5,9%). Une mise en jambe alpine pour les coureurs !

Sisteron a déjà été ville départ de la 11e étape du Tour de France 2010.

La carte officielle du Tour de France 2020

- ASO

Le parcours étape par étape