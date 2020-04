Tour de France 2020 : la "joie" d'Emmanuel Hubert, manager d'Arkéa-Samsic

Le Tour de France 2020 ne sera pas annulé en raison du coronavirus, mais décalé. Il partira le 29 août de Nice, et arrivera le 20 septembre sur les Champs-Élysées. C'est officiel depuis ce mercredi et l'accord trouvé entre les organisateurs de la Grande Boucle et l'Union Cycliste Internationale.

Ce report de deux mois, en gardant le même parcours, est un soulagement pour Emmanuel Hubert. Le manager général de la formation bretonne Arkéa-Samsic, qui compte notamment Warren Barguil et Nairo Quintana dans ses rangs, réagit pour France Bleu.

France Bleu : Quelle est votre première réaction à ce report du Tour de France ?

Emmanuel Hubert - C'est la meilleure solution. Aujourd'hui, dans l'état de confinement que l'on vit, c'est aussi un sentiment de joie. C'est vraiment quelque chose de satisfaisant pour le monde du sport, pour le monde du cyclisme, qu'un événement aussi grand que le Tour de France puisse avoir lieu.

Comment imaginez-vous ce Tour au mois de septembre ?

Je pense que sur le plan sportif ça aura la même résonance. Les coureurs pourront se préparer quasiment comme d'habitude. Après, par rapport au public, il y aura plus de gens à travailler au mois de septembre qu'en juillet. Peut-être qu'il y aura moins d'enfants aussi, l'école aura repris normalement. Mais sur le plan de la visibilité, surtout par rapport aux médias, la résonance sera la même.

C'est important mentalement, pour vous et vos coureurs, d'avoir désormais une date de fixée ?

Complètement, on avait besoin de perspectives. Une date, ça donne de la visibilité. Et psychiquement, c'est tout de suite mieux. Ça nous laisse du temps pour se préparer, pour faire les reconnaissances qu'on avait prévu, éventuellement en les reportant pendant l'été. La différence, c'est ce report de deux mois, on n'a pas l'habitude. Mais à situation exceptionnelle, adaptation exceptionnelle.

Le maintien du Tour de France, c'est aussi capital pour la santé financière de votre sport ...

Beaucoup de choses tournent autour du Tour de France, et surtout la situation économique d'une équipe. Un Tour qui a lieu, c'est de la joie, du baume au cœur. Et c'est aussi, faut pas se le cacher, une énorme visibilité pour nos partenaires Arkéa et Samsic.

Et dans quel état d'esprit sont vos coureurs en ce moment ?

On pourrait penser qu'on arrivait à un possible essoufflement, parce que leur terrain de jeu ce n'est pas un home-trainer (NDLR : vélo d'entrainement) et d'être confiné à la maison. Mais ils sont comme tous les citoyens français, respectueux des consignes. Et aujourd'hui, le fait d'avoir une date, le 11 mai, avec une possibilité de sortir peut-être, ça leur donne de l'espoir.