Tour de France 2020 : "je ne vous cache pas que c'est une grande joie", Julian Alaphilippe

La société ASO organisatrice du Tour de France cycliste a officiellement ce mercredi les nouvelles dates de la Grande Boucle. Le Tour 2020 s'élancera donc de Nice le 29 août pour une arrivée le 20 septembre sur les Champs-Elysées. A condition évidemment que toutes les conditions sanitaires soient réunies pour organiser un des événements sportifs les plus populaires de la planète. Les amoureux du vélo sont ravis d'une telle perspective. A commencer par les coureurs eux-mêmes qui, comme tout le monde, rongent leur frein depuis plusieurs semaines.

Invité du journal de 13 heures ce mercredi sur France 2, le nouveau chouchou du public français a exprimé sa joie et son soulagement que le Tour 2020 n'ait pas été annulé. Porteur du maillot jaune pendant 14 jours l'été dernier, Julian Alaphilippe a des fourmis dans les jambes.

France Télévisions - Comment avez-vous accueilli la nouvelle ?

Julian Alaphilippe - C'est vraiment une super nouvelle. On a appris ça hier (mardi) soir. Je ne vous cache pas que c'était une grande joie. Je commençais à perdre un petit peu espoir quand on voit le climat actuel. C'est un élan de motivation. Maintenant on a une date, on sait que ça va donner beaucoup de joie aux Français, ça voudra dire que la situation sanitaire aura évolué, je l'espère en tout cas, et c'est une grand chose.

Vous êtes confiné chez vous (NDLR en Andorre). Comment vous entraînez-vous pour garder la condition ?

Je respecte le confinement, je m'entraîne en intérieur, ça commence à être long long pour être honnête. J'ai hâte de pouvoir retourner dehors et de reprendre une vie normale.

Le risque qu'il y ait un peu moins de monde sur le bord des routes, comment réagissez-vous ?

Non, on ne peut pas dire que c'est dommage. Forcément ça fera partie des conséquences du long confinement qu'on aura vécu. C'est quand même une bonne chose que le Tour de France ait lieu. Les enfants seront à l'école, il y aura peut-être un peu moins de spectateurs et de téléspectateurs, mais il y aura quand même un élan de joie derrière tout ça. Le Tour fait partie de la France, ça restera une grande fête.

Vous serez prêt ?

Oui je serai prêt. Avec beaucoup de motivation après avoir été enfermé aussi longtemps.

Quatre à six semaines pour s'entraîner

Autre invité du journal de France 2, le patron du Tour Christian Prudhomme a confirmé que le parcours sera identique à celui dessiné initialement. Ce report de deux mois s'explique par le temps de préparation sur route de quatre à six semaines nécessaires aux coureurs. Il faudra un autre petit mois avec des épreuves de références comme le Critérium du Dauphiné par exemple qui, je l'espère, aura lieu sans doute raccourci. Il reste quatre mois et demi avant le début du Tour. En attendant, il faut que chacun respecte les mesures de confinement.

En Auvergne les 11 et 12 septembre

Comme annoncé dès mardi par France Bleu, les deux étapes qui emprunteront les routes auvergnates sont programmées et les 11 et 12 septembre prochains. D'abord celle qui verra le peloton s'élancer de la cité thermale de Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) et qui arrivera au Puy-Mary (Cantal). Le lendemain, la caravane du Tour sera installée sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand pour une étape qui mènera les coureurs à Lyon.