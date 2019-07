Tour de France 2020 : la 3e étape partira aussi de Nice

Le maire de Nice Christian Estrosi annonce ce mercredi matin que la 3e étape du Tour de France 2020 s'élancera de l'Allianz Riviera le 29 juin. La capitale azuréenne va donc accueillir trois départs et deux arrivées l'an prochain. Du jamais vu

Christian Prudhomme (patron du Tour de France - à gauche) et Christian Estrosi le maire de Nice (au centre) sur la Promenade des Anglais à Nice.

Nice, France

Jamais deux sans trois pour Nice. On savait déjà que la capitale azuréenne serait ville départ et arrivée pour les deux premières étapes du Tour de France 2020. Le maire de Nice Christian Estrosi annonce ce mercredi matin, dans une interview accordée à Nice Matin, que les coureurs s'élanceront de l'Allianz Riviera le 29 juin prochain.

Vers le Var ou les Alpes ensuite ?

On savait déjà que cette 3e étape devait partir d'une ville de la Métropole, et c'est donc Nice qui a été choisie. Le tracé complet de cette troisième étape sera dévoilé à la mi-octobre mais deux pistes semblent se dégager selon Christian Estrosi. Soit les coureurs prendront la direction du Var, soit ils fileront vers les Alpes.

Une semaine de fête à Nice

Trois départs et deux arrivées dans la même ville, c'est du jamais vu sur le Tour de France. On se souvient que Nice avait accueilli quatre étapes d'affilée en 1981, dernière année où Nice était ville de Grand départ. Pour permettre aux Azuréens et aux passionnés de cyclisme de vivre au mieux ces trois jours de fête, une Fan Zone sera installée pendant huit jours fin juin 2020.

