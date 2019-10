Tour de France 2020 : la Charente-Maritime devrait être bien servie

On connaîtra officiellement ce mardi le parcours du Tour de France 2020, mais on peut déjà penser que la Charente-Maritime, qui n'a pas accueilli d'étape depuis 1999, devrait se rattraper : le Tour devrait s'arrêter trois jours dans le département, entre les 6 et 8 juillet.