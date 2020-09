Tour de France 2020 : La team Cofidis à l'honneur dans 100% clubs ch'tis

Parmi les invités de ce 100% clubs ch'tis exceptionnel, Cédric Vasseur (manager général) et Thierry Vittu (président de la team Cofidis) seront en studio. Les réactions de Guillaume Martin et Pierre-Luc Perrichon seront également à suivre dans l'émission.

Dans l'ombre des coureurs se cachent également une organisation importante, et certains métiers de l'ombre. Victor Delpierre, cuisinier de l'équipe Cofidis sur le Tour, nous en dira plus sur son métier et les exigences d'une telle épreuve.