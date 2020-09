Tour de France 2020 : le bilan des Béarnais Cyril Barthe et Matthieu Ladagnous

Le rideau tombe sur ce Tour de France 2020 atypique. Dernière victoire d'étape pour le maillot vert Sam Bennett, maillot jaune pour le Slovène Tadej Pogačar, l'heure est aux récompenses et aux bilans. Également arrivés à bon port sur les Champs-Élysées, les Béarnais du peloton Matthieu Ladagnous et Cyril Barthe ont raconté pour France Bleu Béarn Bigorre leur Grande Boucle.

Matthieu Ladagnous : "J'ai essayé de faire au mieux"

Le Nayais boucle son 8e Tour de France à la 94e place, après 91 heures et 45 minutes d'efforts sur son vélo en trois semaines. "Personnellement, j'ai essayé de faire au mieux pour aider mes leaders", rembobine Matthieu Ladagnous. Son objectif en partant était d'aider Thibaut Pinot à conquérir le maillot jaune, sauf que la chute du leader de la Groupama / FDJ dès le premier jour a chamboulé tous les plans. Dès lors, l'équipe tricolore a toujours tenté de placer des hommes dans les échappées, et Matthieu Ladagnous a tenté sa chance au kilomètre 0 de la 11e étape. Bilan, près de 120 kilomètres passés seul à l'avant, dans un effort solitaire inédit pour lui : "Je savais que c'était juste pour me faire plaisir, mais qui ne tente rien n'a rien !"

Matthieu Ladagnous (35 ans) et la Groupama / FDJ ont annoncé lors de ce Tour que son contrat était prolongé pour deux saisons supplémentaires.

Matthieu Ladagnous, lors de son échappée solitaire sur la 11e étape, entre Châtelaillon et Poitiers. © AFP - Marco Bertorello

Cyril Barthe : "Arriver à Paris, un rêve qui s'accomplit"

Le Sauveterrien, après la Vuelta en 2019, a donc découvert la Grande Boucle cette année. "Une découverte pour moi et pour l'équipe", rappelle Cyril Barthe puisque son équipe, B&B Hôtels / Vital Concept, était invitée sur le Tour et a fait honneur à cette invitation. "De l'apprentissage et du plaisir", résume Barthe qui a attendu la 19e étape pour se glisser dans une échappée. Auparavant, il a pu profiter du soutien de sa famille, notamment dans l'ascension du Col de la Hourcère, lors de la 9e étape entre Pau et Laruns, "à domicile" pour lui. Cyril Barthe content aussi d'avoir évité les chutes et les coups de moins bien sur une épreuve de trois semaines et de pouvoir arriver à Paris : "Quand on démarre le vélo, le rêve c'est de faire le Tour et d'arriver aux Champs-Élysées, donc y arriver c'est un rêve qui s'accomplit, une satisfaction".

Cyril Barthe termine 96e de ce Tour de France, en 91 heures et 47 minutes.

