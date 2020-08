Tour de France 2020 : les horaires ville par ville de la 20e étape en Haute-Saône

Le parcours et les horaires détaillés de la 20e étape du Tour de France entre Lure et La Planche des Belles Filles qui aura lieu le 19 septembre prochain ont été publiés ce lundi.

On connaît désormais le parcours détaillé et les horaires précis de la 20e étape du Tour de France qui se déroulera le samedi 19 septembre prochain entre Lure et La Planche des Belles Filles en Haute-Saône. ASO, l'organisateur de la grande boucle a publié les cartes ce lundi. La caravane publicitaire s'élancera de Lure à 11h30 et le premier coureur du contre-la-montre partira de Lure à 13h. Voici tous les horaires de passage, commune par commune.

Les horaires de passage des coureurs - ©A.S.O

Contre-la-montre individuel

La 20e étape, qualifiée de "finale du Tour" par son patron, Christian Prud'homme en octobre 2019, se jouera le 19 septembre. C'est, pour mémoire, un contre-la-montre individuel de 36 km entre Lure et La Planche des Belles Filles, désormais incontournable sur la Grande Boucle. La 19e étape du Tour se disputera le 18 septembre entre Bourg-en-Bresse et Champagnole dans le Jura.

Le tracé de la 20e étape. - ©GEOATLAS