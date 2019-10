Tour de France 2020 : "On reviendra en Bretagne" dit Christian Prudhomme

Région Bretagne, France

"C'est le tour du Sud de la France, pas le Tour de France." Les commentaires de ce genre pleuvent sur les réseaux sociaux depuis la révélation du tracé de l'édition 2020 de la Grande Boucle. Après un départ de Nice, cette 107 édition se déroulera essentiellement dans le sud du pays, mais le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme tient à rassurer les Bretons qui s'inquiètent de ne pas voir les coureurs passer chez eux l'année prochaine.

"On va évidemment revenir en Bretagne. On a fait quatre étapes en Bretagne en 2018. La Bretagne c'est la fille aînée du cyclisme. Aujourd'hui avec 3.500 km de course on ne peut plus passer partout. Le Tour de France, la carte du Tour, a été coupée en deux dans le sens de la longueur l'année dernière. C'est coupé en deux dans le sens de la largeur en 2020," a précisé Christian Prudhomme sur France Info.

"Vous savez quand on superpose les cartes du Tour de France en cinq ou six ans on est allé partout. On essaye d'aller partout. C'est vrai que le départ de Nice, et je m'en réjouis de ce départ de Nice, fait que l'on a privilégié ce qu'on pouvait avoir et qu'on a rarement à savoir la montagne et la moyenne montagne."