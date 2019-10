Tour de France 2020 : une arrivée et un départ en Ardèche

Ardèche, France

C'est officiel ! L'Ardèche accueillera bien une arrivée du Tour de France 2020 à Privas et un départ le lendemain depuis Le Teil. Et cela dès la première semaine. C'est la 5e étape longue de 183 kilomètres qui arrivera à Privas le 1er juillet en provenance de Gap et après avoir traversé la Drôme. La 6e étape s'élancera le 2 juillet du Teil, traversera le Sud Ardèche et se terminera 191 kilomètres plus loin par une arrivée inédite sur le Mont Aigoual à la limite de la Lozère et du Gard.

La carte du Tour de France 2020 a été dévoilée ce mardi midi - ASO

Une grande première pour Le Teil

Le Teil avait déjà été traversé par le Tour de France. Jamais la ville n'avait été ville-étape. Pour Privas, la dernière fois remonte à 1966. Les deux maires et le président du conseil départemental de l'Ardèche sont donc montés à Paris pour la présentation officielle du tracé.

Pour Christian Prudhomme, la première semaine du Tour 2020 dont les étapes ardéchoises sera très intéressante : "Les possibilités d'attaque sont innombrables et peut-être qu'un coureur de second rideau qui n'est pas dans les grands favoris peut saisir sa chance prendre trois à quatre minutes d'avance et ensuite évidemment, le scénario du Tour sera complètement différent."

La dernière fois que le Tour de France s'est posé en Ardèche, c'était le 15 juillet 2016. Un contre-la-montre individuel entre Bourg-Saint-Andéol et la grotte Chauvet 2 à Vallon-Pont-d'Arc. Une étape maintenue mais assombrie par l'attentat meurtrier de Nice qui s'était produit la veille au soir.

