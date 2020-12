Tour de France 2021 : au coeur de la "course en vigne" entre Libourne et Saint-Emilion

"Dans le Tour de France, il y a trois types d'épreuves. La course contre la montre, la course en ligne et la course en vigne." Fier de son bon mot, Christian Prudhomme redécouvre le parcours d'un chrono de 31 kilomètres tracé au cœur du vignoble, qui marque le grand retour du Tour en Gironde.

Le 17 juillet, le premier coureur s'élancera de la place Joffre vers 13h. Direction Pomerol, puis Montagne et enfin Saint-Emilion où l'arrivée sera jugée au pied des remparts. Une étape réservée "aux spécialistes plus qu'aux hommes forts" selon le cycliste professionnel girondin Quentin Pacher et qui va sans doute se disputer à "51 ou 52 km/h de moyenne" assure le patron du Tour.

Les fans de la Grande Boucle compteront les secondes. Les autres profiteront de la carte postale. Pendant cinq heures, les images seront diffusées dans 190 pays avec sans doute quelques "entorses" à la loi Evin puisque les coureurs passeront devant des châteaux mondialement connus comme Petrus ou Cheval-Blanc.