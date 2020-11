C'est officiel, Valence et Saint-Paul-Trois-châteaux accueilleront le Tour de France l'été prochain

C'est officiel, Valence et Saint-Paul-Trois-Châteaux seront villes étape du Tour de France 2021 . La grande boucle arrivera à Valence le mardi 6 juillet 2021. Le peloton et la caravane se rendront ensuite dans le Vaucluse pour la 11ème étape, avant de revenir dans la Drôme le 8 juillet pour le départ de la 12ème étape à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Le parcours de la 108 ème édition du Tour de France a été dévoilé à 20 heures ce dimanche , dans l'émission Stade 2, sur France 3. "Nous n'avons pas encore déterminé exactement le lieu d'arrivée du Tour de France, mais nous sommes très heureux de l'accueillir", réagit Nicolas Daragon.

Parcours officiel de la 108e édition Tour de France - ASO

Un appel de Christian Prudhomme début octobre

Les maires de ces deux communes ont reçu un appel de Christian Prudhomme, le directeur du Tour, au début du mois d'octobre. Ce dernier leur a proposé d'être ville étape. "Pour être très clair, nous n'avons pas candidaté cette année mais Christian Prud'homme sait que Valence est positionnée en permanence. On est sur sur le tracé naturel, le Tour de France passe toujours près de la vallée du rhône. Donc quand il m'a appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle, j'ai immédiatement accepté parce qu'on trouve que c'est un très bel événement, populaire et gratuit pour la population et il permet d'attirer l'attention sur notre ville".

Jean-Michel Catelinois, le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux n'a pas non plus candidaté cette année. "J'ai simplement dit à Christian, je te rappelle sous 48 heures, il faut simplement que je réunisse mon bureau d'adjoint et on a accepté parce que c'est une fierté d'accueillir cet événement".

Valence et Saint-Paul-Trois-Châteaux, des villes bien connues du Tour de France

Il faut dire que Valence et le Tour de France, c'est une histoire d'amour. Trois passages en six ans, avec une étape Mende-Valence en 2015, Bourg d'Oisans -Valence en 2018 et donc Albertville - Valence, en 2021. _"_On ne fait pas partie de la mouvance qui accueille fraîchement cette immense manifestation française. Pour nous, c'est un plaisir, c'est une fête !". Renaud Poutot, adjoint au maire de Valence délégué au sport lance une pic à Grégory Doucet. Le maire de Lyon avait déclaré l'été dernier, que le Tour de France était"machiste et pas éco-responsable".

Mais cette fête ne sera-t-elle pas perturbée par la pandémie de Covid-19 ? Nicolas Daragon, le maire de Valence se veut optimiste : "Si la crise sanitaire perdure, on s'adaptera. On ne peut pas arrêter la vie du pays et l'organisation des événements à huit mois. Il faut continuer à essayer d'animer encore notre ville, d'être attractifs pour événements touristiques et économiques".

Le Tour de France est-il un bon investissement au temps du Covid ?

L'élu est par ailleurs persuadé que la Grande Boucle reste un bon investissement pour les villes. "La somme engagée pour obtenir l'arrivée du Tour de France à Valence est équivalente à celle dépensée par l'organisation pour loger les coureurs. Puis, l'effet médiatique est considérable. Je vous rappelle que l'édition 2020 est celle qui a rassemblé le plus de téléspectateurs de toute l'histoire du Tour de France. Evidemment, il est important que les habitants de Drôme Ardèche puissent profiter du Tour de France sur le bord des routes mais ce qui est encore plus important, c'est son retentissement mondial. Des millions de téléspectateurs auront peut-être envie de venir nous rendre visite ensuite".