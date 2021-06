VIDÉO - Tour de France 2021 : ces Bretons qui ont marqué l'histoire de la Grande Boucle

Les "4 as" bretons : Lucien Petit-Breton, Jean Robic, Louison Bobet et Bernard Hinault.

On les surnomme les "4 As bretons" ! Petit-Breton, Robic, Bobet et Hinault ont marqué l'histoire du Tour de France, dont l'édition 2021 partira de Brest le 26 juin prochain. A eux quatre, ils ont remporté onze titres sur la Grande Boucle, soit un peu plus d'un tiers des victoires françaises sur la course cycliste. Leurs statues trônent même dans le centre-ville de Carhaix, dans le Finistère. France Bleu vous fait (re)découvrir ces quatre coureurs de légende.

Lucien Petit-Breton, l'inclassable

Lucien Petit-Breton © Maxppp - Bibliothèque nationale de France/Maxppp

Né à Plessé en 1882, Lucien Mazan passe son enfance en Argentine. C'est là-bas qu'il participe à ses premières courses cyclistes et rencontre un certain succès. Il endosse d'ailleurs le nom de Petit-Breton afin de cacher à sa famille, et notamment à son père, sa passion pour le vélo.

Couronné double champion d'Argentine, le coureur décide de rentrer en Europe. Il revient en France, seul, à seulement 19 ans et poursuit sa carrière. Il remporte le Bol d'or, une épreuve sur piste de 24 heures, puis la première édition de Milan-San Remo. En 1906, Lucien Petit-Breton s'essaie au Tour de France et remporte les deux éditions suivantes, en 1907 et 1908. C'est le premier à avoir réussi un tel exploit sur la Grande Boucle.

Le sportif était également passionné de photographie et d'aéronautique. Mais Lucien Petit-Breton meurt jeune, à seulement 35 ans, percuté par un fourgon en décembre 1917, près de Troyes. Il repose à Pénestin, dans le Morbihan.

Jean Robic, l'orgueilleux

Le Breton Jean Robic gravit le col du Tourmalet, le 13 juillet 1947, lors de la 15ème étape du Tour de France entre Luchon et Pau. © AFP

Jean Robic naît en juin 1921 dans les Ardennes. Ses parents, originaires du Morbihan, reviennent vivre en Bretagne et s'installent à Radenac. Il débute sa carrière cycliste dans la région et intègre le club cycliste de l'Union Cycliste Auray en 1939. Six ans plus tard, Jean Robic devient champion de France de cyclo-cross.

Célèbre pour son mauvais caractère, le coureur prend le départ du Tour de France en 1947, le premier de l'après-Guerre. Et le Breton réussit l'exploit de remporter in extremis la Grande Boucle, sans jamais avoir endossé le maillot jaune avant l'arrivée à Paris. En effet, le dernier jour de course, dans la côte de Bonsecours, à 140 kilomètres de la capitale, il surgit et sème ses adversaires.

Il participe ensuite à neuf éditions du Tour, remportant au total six étapes. Il termine notamment 4e en 1949 et 5e en 1952. Il devient également championnat du monde de cyclo-cross en 1950. Jean Robic met un terme à sa carrière en 1961. Il décède dans un accident de voiture à l'âge de 59 ans, alors qu'il revenait d'une course d'anciens champions en Seine-et-Marne.

Louison Bobet, le champion

Louison Bobet lors de sa victoire sur le Tour de France © Radio France - KEYSTONE Pictures USA

Louison Bobet est considéré comme l'un des plus grands coureurs de l'histoire du cyclisme. Il voit le jour en Ille-et-Vilaine, à Saint-Méen-le-Grand, en 1925. Il se révèle à 19 ans, en devenant champion de France des indépendants. Le Breton participe ensuite à dix éditions du Tour de France, il est sacré en 1953, 1954 et 1955. C'est le premier à réaliser un tel exploit trois ans de suite. Au total, il remporte 11 étapes de la Grande Boucle et endosse le maillot jaune à 34 reprises.

Le reste de son palmarès est tout aussi impressionnant : le Tour de l'Ouest, deux championnats de France, un Milan-San Remo, un Tour de Lombardie, le Critérium National à deux reprises, un championnat du monde, ou encore un Paris-Roubaix. Sur l'ensemble de sa carrière, Louison Bobet a remporté 122 victoires professionnelles.

Après un grave accident, il annonce sa retraite sportive en 1962 et se reconvertit en homme d'affaires. Le Breton se lance dans la thalassothérapie et ouvre notamment des établissements à Quiberon et à Biarritz. C'est dans le Pays basque qu'il meurt d'un cancer à 58 ans, il est inhumé dans sa ville natale, en Ille-et-Vilaine.

Bernard Hinault, le recordman

Bernard Hinault et ses quatre maillots jaunes. © AFP - AFP

Bernard Hinault est l'une des grandes figures de la Grande Boucle. Né en novembre 1954 à Yffiniac dans les Côtes-d'Armor, il débute le vélo très jeune et s'inscrit au Club olympique briochin. Il remporte sa première course, en 1971.

Le Breton devient professionnel en 1975 et enchaîne les bons résultats. Deux ans plus tard, il remporte le Critérium du Dauphiné, le Grand Prix des Nations mais aussi Liège-Bastogne-Liège. Et en 1978, il décroche son premier Tour de France. Il poursuit sa lancée en remportant l'épreuve reine en 1979, 1981, 1982, 1985. Seuls trois autres coureurs ont réussi un exploit, être désigné vainqueur de la Grande Boucle à cinq reprises : Jacques Anquetil, Eddy Merckx et Miguel Indurain.

Le "Blaireau" comme on le surnomme endosse le maillot jaune 79 fois, et empoche 28 victoires d'étapes durant sa carrière. A son palmarès figurent également trois Giro, le Tour d'Italie, et deux Vuelta, le Tour d'Espagne.

Après plus de 200 victoires, il décide de prendre sa retraite sportive en 1986. Bernard Hinault se reconvertit en éleveur bovin dans les Côtes d'Armor. Mais le cyclisme n'est jamais loin, et en 1988, il devient sélectionneur de l'équipe de France professionnelle, poste qu'il occupe pendant cinq ans. Il assure aussi les relations publiques pour ASO, l'organisateur du Tour de France notamment, jusqu'en 2016.