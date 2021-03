Tour de France 2021 en Béarn : les détails des étapes Pau-Luz Ardiden et Mourenx-Libourne

On en sait davantage sur le passage du Tour de France cet été dans les Pyrénées-Atlantiques. Les fans de cyclisme vont encore se régaler avec deux étapes au programme : Pau-Luz Ardiden le 15 juillet, et Mourenx-Libourne, le 16 juillet. Les détails de ces deux étapes ont été dévoilés ce mercredi.

Comme un air de déjà vu. Le Tour de France s'arrêtera une nouvelle fois en Béarn cet été. Pau sera ville étape pour la 73e fois, et la 8e fois d’affilée. Le parcours officiel du Tour 2021 a été précisé ce mercredi, à la mairie de Pau. La tenue de cette 108e édition, aux dates prévues, semble donc se confirmer malgré le contexte sanitaire. "Malgré tout, les coureurs ne seront pas aussi accessibles que d'habitude", prévient tout de même, la députée Josy Pouyeto, et conseillère municipale en charge du Tour de France. On se souvient que l'édition 2020 avait été décalée au mois de septembre et une bulle sanitaire avait été imposée autour de la course. Le dispositif est amené à être reconduit cette année.

Pau-Luz Ardiden, le jeudi 15 juillet

Après une arrivée à Saint-Lary-Soulan, la veille, la 18e étape du Tour de France 2021 reliera donc Pau à la station de Luz-Ardiden, le jeudi 15 juillet. Le départ se fera à Pau de la place de Verdun, historiquement, ligne d'arrivée des coureurs. La place n'a plus été ligne de départ depuis les années 80, mais les travaux près de la gare de Pau obligent les organisateurs à revoir le circuit. La place de Verdun accueillera donc le village départ cette année, ainsi que toutes les animations qui doivent être maintenues. Après un départ fictif, le peloton passera devant les Halles, l'hôtel de ville, puis remontera le boulevard des Pyrénées dans le sens inverse de la circulation actuellement, jusqu'au palais Beaumont et une descente vers la gare, la place de la Monnaie et la rue du 14 juillet. Le départ réel aura lieu sur la commune de Gelos, précisément sur la route de la Vallée Heureuse.

En tout, une trentaine de kilomètres sont prévues en Béarn, avant de basculer en Bigorre. Au programme, la première difficulté de la journée, un échauffement avant la haute-montagne, avec une cote de 4e catégorie, à Notre-Dame de Piétat, puis une descente vers Nay, un parcours le long du Gave jusqu'à Lourdes. Pour corser cette ultime étape de montagne de ce Tour 2021, les coureurs devront ensuite gravir le mythique col du Tourmalet, avant de redescendre vers Luz-Saint-Sauveur et finir en altitude, à la station de Luz-Ardiden.

Mourenx-Libourne, le vendredi 16 juillet

Après une nuit de repos, dans l'un des hôtels de l'agglomération de Pau, les coureurs attaqueront la 19e étape, qui reliera Mourenx, à Libourne, en Gironde, le vendredi 16 juillet. La ville béarnaise n'avait plus vu les coureurs depuis 2005 mais elle a noué une relation privilégiée avec le Tour de France depuis un jour de juillet 1969. Ce jour-là, Eddy Merckx arrivait en tête à Mourenx après une incroyable échappée en solitaire à partir du Tourmalet. "Son nom revient toujours quand on parle de cyclisme à Mourenx" confirme Patrice Laurent, le maire de la ville. Le champion belge comptait alors huit minutes d'avance sur ses concurrents et se préparait à remporter le premier de ses cinq Tour de France. C'est donc tout naturellement que le village départ s'installera, en 2021, près du vélodrome de la ville, peut-être en présence d'Eddy Merckx. L'ex-coureur cycliste est invité sur cette étape, 52 ans et 1 jour après sa victoire à Mourenx.

Le départ aura lieu un peu plus tôt dans la journée, puisqu'il s'agit d'une longue étape, 207 kilomètres. La seule difficulté signalée se trouve à Arthez-de Béarn, avec une cote de 4e catégorie. Le peloton passera à Sault-de-Navailles, avant d'arriver dans les Landes. Une étape clairement identifiée pour les sprinters, après les étapes des Pyrénées, et deux jours avant la grande arrivée à Paris.