Tour de France 2021 en Bretagne : Warren Barguil (Arkea Samsic) s'y voit déjà

France Bleu : même à l'aéroport, en partance pour le Critérium du Dauphiné, vous avez suivi l'annonce du grand départ ...

Warren Barguil : "Oui, je l'attendais. Il y avait des rumeurs, on attendait la confirmation... C'est super pour la région et ses fans de vélo. On était un peu dégoûtés de ne pas avoir le Tour cette année, mais on ne peut l'avoir tous les ans et on a vraiment de la chance d'avoir de cette façon l'année prochaine. Quasiment toute une semaine de tour en Bretagne, c'est exceptionnel."

ça donne encore plus d'ambitions aux coureurs bretons

France Bleu : c'est encore très loin 2021, mais le fait d'y vivre les quatre premières étapes vous fait-il appréhender l'épreuve différemment ? Vous fait-il nourir plus d'ambitions ?

Warren Barguil : "chez nous, les routes sont piégeuses, sinueuses, "mal plat" comme on dit. Il peut y avoir des surprises. J'espère une première étape pas simple, pas de chrono pour avoir une belle guerre dès le premier jour, pour aller chercher le maillot jaune. Forcément, ça donne encore plus d'ambitions aux coureurs bretons."

France Bleu : quatre jours en Bretagne, dans les quatre départements, ça veut forcément dire un passage par le Morbihan...

Warren Barguil : "je croise les doigts pour passer près de la maison. La Bretagne, c'est grand sans l'être. Brest est à une heure et demi. Rennes aussi. Ma famille me suit, habituellement durant le Tour. Là, il y aura la famille et les amis. Se dire que je pourrais vivre ça, c'est super."