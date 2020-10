Le Tour de France 2021 sera présenté jeudi 29 octobre. Comme chaque année, le grand jeu consiste à essayer de dessiner la carte avant l'heure, pour découvrir quelles villes accueilleront départs et arrivées. Tignes et le Grand-Bornand devraient faire partie du parcours.

Tour de France 2021 : et s'il passait à Tignes et au Grand-Bornand ?

On sera fixé ce jeudi 29 octobre. Mais entre rumeurs et fuites, il s'agit comme tous les ans d'essayer d'établir la carte du prochain Tour de France. Une certitude : le peloton attaquera la montagne par les Alpes, une semaine après le départ le 26 juin 2021 de Brest en Bretagne. Pour le reste, il faudra attendre la confirmation officielle.

Tignes ?

L'an dernier, en 2019, la 19ème étape du Tour avait été interrompue juste avant son arrivée à Tignes, à cause d'un orage terrible et la route coupée par une coulée de boue entre Val d'Isère et Tignes. Le patron de la Grande Boucle, Christian Prudhomme avait alors promis aux élus et aux habitants de revenir très vite... Tignes devrait bien être pour 2021, le dimanche 4 juillet précisément, en fin de la première semaine. Ce qui signifierait alors une journée de repos dans la station de Haute-Tarentaise.

Tignes avait déjà accueilli une arrivée d'étape du Tour de France, en 2007.

Le Grand-Bornand ?

Parmi les autres villes étapes de nos départements pourrait figurer le Grand-Bornand. Avant de grimper en Haute-Tarentaise, les coureurs parcourront a priori leur 8ème étape le 3 juillet entre Oyonnax dans l’Ain et Le Grand-Bornand dans les Aravis.

Le Grand-Bornand a déjà reçu le Tour six fois, la dernière il y a 2 ans, en 2018.