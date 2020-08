Tour de France 2021 : Guillaume Martin espère un crochet par la Normandie

Le Tour de France 2021 débutera par un tour de Bretagne. Les organisateurs de la Grande Boucle ont dévoilé ce lundi la ville départ de l'édition 2021. Ce sera donc à la pointe Ouest de la France avec les premiers tours de roues à Brest pour un total de quatre étapes en Bretagne. “C’est bien que le Tour revienne dans l’Ouest, qu’il a évité ces dernières années. La Bretagne est une terre de vélo” se félicite le coureur ornais Guillaume Martin.

Quelques jolies côtes en Normandie ! - Guillaume Martin

Le coureur de 28 ans attend maintenant avec curiosité la suite du parcours. Il espère une incursion en Normandie : “Chez nous il y a des parcours bosselés avec des côtes assez raides. J’espère que les organisateurs choisiront un parcours qui peut faire le spectacle, ce qui n’est pas toujours le cas dans la première semaine” observe le grimpeur normand, qui vient de s’offrir une convaincante mise en jambes au Tour de l’Ain, où il a pu suivre quelques cadors (Bernal, Roglic, Quitana ) dans le Grand Colombier.

Et s’il avait quelques propositions d’escalades normandes à suggérer aux organisateurs ? “Je suis originaire de Suisse-Normande. Il y aurait tout un circuit à faire avec la Roche d’Oëtre et autour de Clécy, où je connais un passage à 30 % ! Ah ça pourrait rendre la course intéressante” sourit celui qui affiche déjà trois Tours de France au compteur.

La suite du parcours de l’édition 2021 sera présentée en octobre. La ville d'Alençon s'est portée candidate pour accueillir une étape ce Tour de France redessiné après le désistement de Copenhague, initialement prévue pour accueillir le Grand Départ.