Tour de France 2021 : l'arrivée du chrono Changé-Laval sera jugée juste devant l'Espace Mayenne

Le Tour de France fera étape en Mayenne, le 30 juin prochain, un chrono individuel entre Changé et Laval, 27 kilomètres, ça on le sait. Et c'est un magnifique coup de projecteur sur notre département.

Ce que l'on sait moins, c'est qu'un départ et une arrivée ça se prépare des mois et des mois à l'avance, avec des repérages, des réunions techniques avec les élus, les services de l'Etat, la police, la gendarmerie, les pompiers.

Un émissaire d'ASO, la société organisatrice, est chez nous en ce moment et il a une lourde responsabilité : trouver un site pour accueillir en toute sécurité la caravane de la Grande Boucle. Des centaines de voitures, de camions, de cars. Des milliers de suiveurs, de journalistes et de spectateurs. Stéphane Boury est le responsable des sites d'arrivées à ASO : "il faut 7 hectares pour s'installer. Ici, on a toutes les surfaces suffisantes, les parkings, une belle salle de presse à l'Espace Mayenne, pour une magnifique arrivée. Et en plus plusieurs heures de direct à la télé pour la Mayenne et pour la ville de Laval".

En voiture, pas en vélo, il a donc parcouru les 27 kilomètres de Changé à Laval. La rampe de lancement du chrono sera installé à côté du Parc des Ondines, direction Sait-Jean-sur-Mayenne et Bonchamp. Après un passage dans le centre-ville de Laval, rue de la Paix, place du 11 novembre, square de Boston, la courte mais difficile rue Léo Lagrange dans le quartier Hilard, l'arrivée sera jugée juste devant l'Espace Mayenne, sur un paking, une ligne droite d'une centaine de mètres.

Voilà à quoi devrait ressembler le final du contre-la-montre mayennais. Et la zone de l'Espace Mayenne remplit toutes les conditions pour réussir une arrivée et satisfaire tout le monde. Enfin presque tout le monde. Car ça risque de bouchonner le 30 juin prochain. Une partie de la rocade, entre les carrefours de Pritz et de la route d'Ernée, sera interdite à la circulation dès 5 heures du matin et jusqu'au soir.