Tour de France 2022 : l'inédit col de Spandelles est "dur, sauvage et magnifique" raconte Matthieu Ladagnous

Le parcours du Tour de France 2022 ne comporte qu'une seule nouveauté. Elle est à chercher lors de la 18e étape, celle du 21 juillet, entre Lourdes et Hautacam. Les coureurs, après une grosse cinquantaine de kilomètres en vallée enchaîneront quatre ascensions : Aubisque, Soulor, Spandelles et Hautacam. Le troisième de ces cols, Spandelles, est donc inédit sur le Tour de France. Le peloton de la Grande Boucle arpentera les 10,3 kilomètres à 8,3% de moyenne avant de redescendre vers Argelès-Gazost. Matthieu Ladagnous, habitué à y faire ses sorties d'entraînement présente cette ascension inédite pour France Bleu Béarn Bigorre.

France Bleu Béarn Bigorre : Matthieu Ladagnous, à quoi ressemble cette ascension du col de Spandelles ?

Matthieu Ladagnous : C'est un col assez étroit, bien raide sur le pied. C'est un peu moins dur en s'approchant du sommet mais quand même assez difficile ! Il y a juste deux petites parties où c'est un peu plus plat mais ça ne dure pas longtemps, c'est raide. Je l'emprunte régulièrement, je vais y faire des exercices : du pied pendant un quart d'heure, je fais demi-tour et je le refais plusieurs fois, ou même le grimper en entier, redescendre de l'autre côté et dans l'autre sens... C'est juste à côté du Soulor, c'est un col sympa à faire.

Il va être découvert par les suiveurs du Tour, les coureurs comme le public...

La nouveauté, c'est toujours sympa pour le Tour, en plus c'est un col sauvage, magnifique, où si le public se place dans les derniers kilomètres, il est possible de voir quelques lacets en contre-bas. C'est un beau paysage, ça va donner du beau spectacle. C'est vrai que c'est une route étroite, c'est pour ça aussi que pendant des années le Tour ne pouvait pas passer. Maintenant ils hésitent moins à passer par des routes plus étroites, plus jolies, que les coureurs connaissent moins... Tout ça peut changer un peu la donne.

Ce coup de projecteur va forcément attirer du monde, d'ici le 21 juillet prochain sur les pentes du Spandelles !

C'est toujours bien de découvrir des routes, et en général c'est vrai que ça attire des amateurs qui viennent se tester. Il va y avoir de plus en plus de cyclos, ça va être chouette. Avant c'était une route communale, c'est devenu une départementale c'est pour ça que le Tour peut passer. En plus cette année c'est vrai que le Tour ne passe pas beaucoup en Béarn, mais pas loin de chez moi quand même avec cette étape !