Tour de France 2021 : les chiffres clés de la Grande Boucle en Bretagne

Tour de France 2018 : étape entre Brest et Mur-de-Bretagne

La Grande Boucle revient en Bretagne. Les coureurs vont parcourir les routes du 26 au 29 juin. C’est une fierté pour la Bretagne, terre de vélo, avec plus de 11.000 licenciés en 2019.

4

C’est le nombre d’étapes complètes en Bretagne pour cette 108e édition du Tour.

Les quatre étapes du Tour en Bretagne - ASO

7

Le nombre de Grands Départs de Bretagne dont quatre fois à Brest (1952, 1974, 2008 et 2021), une fois à Rennes (1964), Plumelec (1985) et Saint-Brieuc (1995).

1952, lors de l’étape Brest – Rennes, c’est aussi la première fois que le Tour de France est diffusé à la télévision.

14

Le nombre record en 1958 de coureurs bretons engagés dans le Tour. Depuis la 3e édition en 1905, il y a toujours eu au moins un Breton au départ. Au total, plus de 150 Bretons en ont pris le départ depuis sa création.

16

C’est le nombre de coureurs bretons porteurs du Maillot Jaune. Il n’existait pas encore lors des victoires de Lucien Petit-Breton en 1907 et 1908.

Lucien Petit-Breton, Jean Robic, Louison Bobet et Bernard Hinault, à eux quatre, totalisent onze victoires ce qui représente un peu plus de 30 % du total des victoires françaises sur la Grande Boucle.

27

C'est le nombre de coureurs bretons ayant remporté au moins une étape.

29

C’est le nombre de passages du Tour à la pointe de la Bretagne.

34

C’est le nombre de villes-étapes en Bretagne dont Landerneau et Pontivy, nouvelles sur la liste en 2021.

95

Le nombre de victoires d’étapes de coureurs bretons. Trio de tête : Bernard Hinault (28), René Le Grevès (16), Louison Bobet (11). Le dernier en date est Warren Barguil vainqueur de deux étapes en 2017.