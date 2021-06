Tour de France 2021 : les dix infos à connaître avant la 5e étape en Mayenne

Après quatre étapes 100% bretonnes, le peloton du Tour de France s'élance sur les routes de la Mayenne ce mercredi 30 juin. La cinquième étape de la Grande Boucle partira de Changé pour rejoindre Laval. France Bleu revient sur les dix infos à connaître avant le passage du Tour !

1. Que nous réserve cette étape mayennaise ?

Cette cinquième étape est un contre-la-montre de 27,2 km, de Changé à l'Espace Mayenne à Laval. Il s'agit du chrono individuel le plus long pour une première semaine de Tour depuis… 2008. Les 180 protagonistes traverseront Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Jean-sur-Mayenne, Louverné et Bonchamp-lès-Laval.

Ce chrono est réservé, a priori, à un spécialiste, avec quelques faux-plats mais globalement "très roulant", comme disent les cyclistes. Les coureurs devraient le boucler en un peu plus de 30 minutes. Attention tout de même au vent qui pourrait les gêner.

2. Qui sont les favoris de ce contre-la-montre ?

Les favoris de ce Tour de France 2021 devraient s'illustrer sur cette étape 100% mayennaise : le Slovène Primož Roglič, deuxième de la Grande Boucle l'an dernier, et le Britannique Geraint Thomas, vainqueur en 2018. Citons également le grand gagnant de l'an dernier, Tadej Pogačar. L'occasion pour eux d'endosser le maillot jaune.

Mais un coureur pourrait leur ravir la victoire : Stefan Küng. Le Suisse, membre de l'équipe Groupama-FDJ, est l'un des spécialistes du contre-la-montre. Il aurait certainement à cœur de se montrer sur les terres de son manager, Marc Madiot. Le Mayennais a d'ailleurs déclaré récemment : "On gagne le sprint à Fougères, le chrono à Laval et ce sera parfait !".

3. Combien de passages du Tour en Mayenne ?

28 ! La Grande Boucle est passée à 28 reprises dans notre beau département. La première fois, c'était le 30 août 1936 lors d'une étape entre Angers et Vire, où le peloton a traversé Laval. Plus de 50 ans plus tard, en 1987, Renazé a accueilli l'arrivée de la 9e étape du Tour. Mayenne a également connu le départ de la 3e étape en 1995.

Pour sa part, Laval a déjà connu cinq passages du Tour de France, en 1936 donc, mais aussi en 1952, 1966, 1999 (un départ et une arrivée), et en 2013. A noter que le 7 juillet 1999, l'étape entre Laval et Blois a été la plus rapide de l'histoire de la course. Un grand sprinter, Mario Cipollini, a franchi la ligne d'arrivée en pédalant à plus de 50 km/h de moyenne.

4. À quelle heure ça commence ?

C'est déjà parti depuis plusieurs semaines sur France Bleu, avec des émissions spéciales et des rendez-vous tous les jours sur notre antenne. N'oublions pas que France Bleu est la radio partenaire du Tour cette année encore.

Pour les horaires plus précis, le premier coureur partira à 12h15 de la rue Charles de Gaulle à Changé, pour une arrivée prévue à l'Espace Mayenne de Laval à 12h47. Le dernier prendra le départ à 16h50.

5. Comment circuler ?

On ne va pas se le cacher, ça s'annonce compliqué de circuler ce mercredi autour des villes-étapes. Le préfet de la Mayenne avertit même les automobilistes : "Évitez de vous déplacer ce jour-là". Tout le circuit sera fermé dès 4h du matin et jusqu'à 20h30, seuls les véhicules de transport sanitaire et les véhicules de secours pourront l'emprunter.

► Carte des déviations à retrouver sur le site du Département

Si vous voulez assister à la course, des parkings sont mis à votre disposition et des navettes vous permettent de rejoindre le tracé de l'épreuve. Les riverains peuvent eux stationner leur voiture sur des aires qui leur sont réservées. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher des mairies concernées, Laval, Bonchamp-lès-Laval ou encore Changé.

Des parkings sont également dédiés aux camping-cars.

6. Où se placer pour voir les coureurs ?

Il y a bien sûr des endroits stratégiques pour observer au mieux le peloton. On pense à la fameuse rampe de lancement au départ ou encore à la zone d'arrivée, mais on vous a répertorié d'autres spots où les coureurs seront bien visibles.

Vous pouvez vous placer au niveau de la côte de La Dombrie, première difficulté du parcours, à la sortie de Saint-Jean-sur-Mayenne à La Clouterie ou encore à Laval (rive droite), rue Léo Lagrange, la dernière difficulté de l'étape.

7. Quel protocole sanitaire ?

Il est évidemment possible d'applaudir les coureurs sur le bord des routes, mais en respectant la distanciation sociale et le port du masque. Les autorités nous appellent à ne pas nous masser aux mêmes endroits.

Mais le pass sanitaire ne sera pas obligatoire si vous vous postez au bord des routes, comme l'avait indiqué en mai dernier le Premier ministre Jean Castex.

8. Le Fanpark à Laval, c'est quoi ?

Un Fanpark est installé les 29 et 30 juin square de Boston, à Laval. Le pass sanitaire qui devait être obligatoire, au moins le 29 juin, n'est plus nécessaire pour entrer dans cette zone.

Une fois à l'intérieur de ce Fanpark, vous pourrez profiter d'un écran géant pour suivre l'étape mayennaise. Il y aura également des animations, des ateliers, des dégustations et même des jeux. La zone pourra accueillir 800 personnes maximum.

9. Et l'Euro de foot dans tout ça ?

Vous allez pouvoir suivre le Tour sans vous souciez du ballon rond. Pas de match de l'Euro prévu ce mercredi, la compétition reprend le 2 juillet avec les quarts de finale. De quoi profiter pleinement de la Grande Boucle sur France Bleu !

10. Le ciel mayennais sera-t-il clément ?

On l'espère ! Le ciel devrait être bien nuageux ce mercredi, même si Météo France prévoit tout de même des éclaircies. N'oubliez pas quand même de venir avec un parapluie ou un imperméable, la pluie (de rares averses) pourrait s'inviter sur la route du Tour.