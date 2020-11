Tour de France 2021 : les réactions des Bretons Warren Barguil et David Gaudu

Le Tour de France 2021 s'élancera de Bretagne et il passera quatre jours dans la région. Les quatre départements bretons seront traversés par les cyclistes. De quoi réjouir les coureurs natifs de la région : Warren Barguil et David Gaudu.

Quatre jours de fête en Bretagne. En 2021, le Tour de France s'élancera de Brest et traversera les quatre départements bretons pendant quatre jours. Des étapes pour sprinteurs et puncheurs qui régaleront les aficionados du Tour et les amoureux de la Bretagne.

La première étape reliera Brest à Landerneau. Le Finistère, que le jeune coureur de Groupama, David Gaudu, vainqueur de la 11e étape de la Vuelta ce week-end, affectionne tant. "Ça va être deux premières belles arrivées. Les deux vont être à 15 kilomètres de chez mes parents ou de chez moi. C'est sûr que cela donne envie d'y être. Ce sont des routes que je vais connaître par cœur. Mûr de Bretagne c'est notre Alpe d'Huez à nous où le public pousse de haut en bas et cette masse de foule est exceptionnelle ! C'est une ascension récurrente et si le Tour y revient ce n'est pas pour rien."

Pour son troisième jour en Bretagne, le Tour de France partira de Lorient pour rejoindre Pontivy et les cyclistes rouleront sur les terres qui ont vu grandir le coureur d'Arkea-Samsic Warren Barguil. "Comment ne pas être en appétit devant ce tracé avec ces quatre jours de Fest Noz cycliste ? Je suis un coureur comblé avec ce départ près de chez moi à Lorient. Les étapes bretonnes m'inspirent. Je sais que cela pourrait-être pour moi un jour exceptionnel empreint d’émotion et marqué forcément d’une envie de bien faire. Ce serait l’occasion de jouer à domicile sur la plus grande course au monde," confie le coureur sur le site officiel de son équipe.