Tour de France 2021 : pourquoi le grand départ pourrait avoir lieu à Brest

"Je suis obnubilé par le Tour 2020. Vous en saurez plus très prochainement." Interrogé sur le nom de la ville qui accueillera le grand départ du Tour de France en 2021, Christian Prudhomme le directeur de l’épreuve est resté très discret ce mardi 4 août. Il y a quelques jours, la ville de Copenhague a confirmé qu'elle se retirait de l'organisation de la Grande Boucle l'an prochain.

La Bretagne est officiellement candidate

Depuis plusieurs semaines Amaury Sports Organisation cherche donc une solution de repli. Des discussions ont démarré avec la Région Bretagne. Son président, Loïg Chesnais-Girard confirme que la collectivité est candidate à l'accueil du Tour en 2021. L'épreuve pourrait d'ailleurs passer plusieurs jours dans la Région.

Aux dernières nouvelles, le cœur des organisateurs battait entre Rennes et Brest, mais la ville finistérienne serait désormais en haut de la liste. Elle a déjà accueilli le Grand Départ en 1952 et en 2008.

A Rennes, les Verts s'opposent au passage du Tour de France

Dans la capitale bretonne, l'accueil du Tour de France a créé des remous au sein de la majorité. Questionnés sur le sujet, les élus écologistes avec lesquels la socialiste Nathalie Appéré a fusionné entre les deux tours ont fait connaître leur opposition. "Les 700.000 euros qu'il faut dépenser pour accueillir cette épreuve c'est l’équivalent d'une année de rallonge du budget de la CCAS et les retombées économiques n'ont jamais été prouvées," explique Valérie Faucheux, l'adjointe aux mobilités. L'élue avance d'autres arguments comme les millions d'objets lancés aux spectateurs et les déchets engendrés par le passage du Tour. "C'est un format sportif daté."

Pour le moment, la mairie de Rennes reste très silencieuse sur le sujet. "Je salue la façon dont Nathalie Appéré nous a sollicités mais je ne peux pas confirmer que le départ de ne sera pas donné de Rennes, tant que la maire n'a rien dit." On voit cependant mal la maire socialiste se mettre à dos les élus de sa majorité deux mois à peine après sa réélection.

Certains hôtels complets à Brest

Et Brest alors ? Rien ne filtre non plus du côté du cabinet du maire, mais quelque chose se trame du côté de la ville finistérienne. D'après nos informations sept hôtels sur dix du groupe Accor affichent complet quelques jours avant le Grand Départ du Tour qui doit être donné le 26 juin. Un indice sérieux. Le Tour partira-t-il de Brest pour rejoindre l'est de la Région ? Une étape entière sera-t-elle consacrée aux Côtes-d'Armor, la terre qui a vu naître Bernard Hinault ? Pas impossible.

Le suspend prendre bientôt fin. Le Grand Départ du Tour de France doit être officialisé ce lundi 10 août.