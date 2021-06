Tour de France 2021 : "Un moment extraordinaire", pour le coureur brestois Valentin Madouas

Le Grand Départ du Tour de France 2021 sera donné samedi de Brest, ville qui a vu grandir le Breton Valentin Madouas. Alors forcément, le coureur de la Groupama-FDJ s'attend à vivre un moment "extraordinaire".

Valentin Madouas va prendre samedi le départ de son deuxième Tour de France. Et ça s'annonce comme un moment très spécial pour lui : le coureur de la Groupama FDJ est en effet originaire de Brest, ville-hôte de ce Grand Départ. "On a forcément hâte d'y être. Ça va être un moment incontournable dans notre saison, souligne le coureur de 24 ans. Pour nous, c'est vraiment important. Et c'est clair qu'on a hâte et on a envie de vivre des très, très beaux moments."

"Ça donne des ailes !"

Celui qui a terminé 27e de la Grand Boucle l'an dernier se souvient "très bien" du dernier départ du Tour de Brest, en 2008 : "Je suis né en 1996, donc j'avais 12 ans, c'était vraiment un moment magnifique, et le vivre sur le vélo, ça va être encore plus beau". Valentin Madouas se rappelle surtout la ferveur populaire autour de l'événement. La présentation des équipes a été pour lui "un moment magnifique".

Un Brestois qui va vivre un grand départ à Brest, ça va être un moment extraordinaire. - Valentin Madouas

Le jeune coureur rêve de voir du monde au départ du Tour cette année, malgré le contexte sanitaire. "Quand on a tous les supporters autour de nous, la famille, les amis, c'est forcément un plus, souligne Valentin Madouas. On a envie de bien faire donc forcément, ça donne des ailes."

Objectif : "Me faire plaisir"

Le coéquipier de David Gaudu veut avant se faire plaisir sur ce Tour 2021, "essayer de tenter des choses, beaucoup de choses". Il veut "être acteur à fond de la course, après mon rôle sera d'aider David à jouer le classement général". Valentin Madouas veut surtout "donner le maximum", et pourquoi pas "remporter des victoires d'étape, ce serait vraiment magnifique".

L'arrivée très raide à Landerneau par la côte de la Fosse aux Loups s'annonce corsée pour les coureurs. "On la connaît très, très bien, sourit Valentin Madouas. Ça va être une arrivée pour hommes forts. Pour moi, ça ne met pas de pression, ce n'est pas tactique, ce sont vraiment les jambes qui parleront."

Pour le coureur breton, "le plus dur sera vraiment de se canaliser". "J'en ai conscience, donc c'est déjà un bon point. Je pense qu'il va falloir essayer de faire le moins d'efforts possibles", explique Valentin Madouas, qui résume ses objectifs : "Etre acteur et se faire plaisir, ce sera vraiment le mot d'ordre de cette première étape".