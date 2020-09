Tour de France 2021 : une arrivée d'étape aux chalets d'Iraty ?

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de cyclisme et du Tour de France. Selon nos informations, les chalets d'Iraty seraient en bonne voie d'accueillir une arrivée d'étape pour la prochaine édition de la grande boucle, en 2021.

L'an dernier le patron du Tour Christian Prudhomme avait passé une journée complète à Larrau, il avait alors découvert le col de la Hourcère que le peloton a emprunté dimanche lors de l'étape entre Pau et Laruns. Mais il avait été également séduit par la montée vers les chalets d'Iraty, via le col de Bagargi et ses passages à plus de 11 %.

Ce serait une arrivée inédite. Reste encore à régler les problèmes de logistique puisqu'il faudrait alors faire de la place pour les 200 véhicules nécessaires à ASO. La carte du Tour de France 2021 sera dévoilée le 29 octobre.