Tour de France 2021 : Valence devrait être à nouveau ville d'arrivée

D'après nos informations, la ville de Valence devrait accueillir une arrivée d'étape du Tour de France le 6 juillet 2021. Plus que 3 jours à patienter pour en avoir la confirmation officielle !

Le parcours du Tour de France 2021 sera révélé ce jeudi 29 octobre. Mais les indices concordants indiquent que Valence sera à nouveau sur le tracé. Ce devrait être une arrivée le 6 juillet. Plusieurs hôtels sont complets à cette date et réservés pour certains par des équipes cyclistes. Valence a déjà accueilli le Tour en 1996 (Gap-Valence et Valence-Le Puy en Velay), en 2015 (Mende-Valence) et à nouveau en 2018 (Le Bourg d'Oisans-Valence).

Pour cette édition 2021, on ne sait pas encore d'où partirait l'étape. Dans les jours précédents, les coureurs seront dans les Alpes. L'étape qui les conduira à Valence sera une journée de transition avant le Vaucluse le lendemain avec sans doute le retour du Mont Ventoux sur la Grande Boucle.