Tour de France 2022 - Benoît Cosnefroy : "le début de course sera très stressant"

Les peloton connait maintenant sa feuille de route. Le parcours du Tour de France 2022 a été dévoilé ce jeudi à Paris. Au menu de cette 109e édition : 3.328km en 21 étapes dont deux contre-la-montre individuels. Le Grand Départ sera donné au Danemark le 1er juillet avant de retrouver la France et les pavés du Nord, puis direction les Vosges avec notamment la Planche des Belles Filles puis les Alpes et les Pyrénées.

Spectateur attentif de cette présentation du Tour 2022, le cycliste manchois Benoit Cosnefroy s'attend à une entame piégeuse :

" Quand on voit le début du Tour, je pense que ça va être très stressant pour le peloton en général, mais aussi pour les favoris. Dès les premiers jours, on traverse un pont maritime d'une vingtaine de kilomètres ! Et ça, ça fait peur dans le peloton. Ensuite, il y aura les pavés. Il y aura pas mal de stress et d'incertitudes sur ce début de Tour."