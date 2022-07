EN IMAGES - Tour de France 2022 : ce qu'il faut retenir de cette 109e édition

Le Tour de France 2022 s'est achevé ce dimanche pour les hommes. La 109e édition de la Grande Boucle aura été forte en rebondissements. Retour sur ces trois semaines de course.

Les trois hommes forts de ce Tour de France 2022 : Tadej Pogacar, Wout van Aert et Jonas Vingegaard.

Canicule, Covid-19 mais aussi foule en délire au départ en Danemark, incroyable ascension du col du Granon et inattendue défaite de Pogacar. Ce Tour de France 2022 aura été palpitant. Après plus de 3.000 km en tout, le peloton a franchi la ligne d'arrivée de cette 109e édition, ce dimanche, sur les Champs-Elysées à Paris. Le Danois Jonas Vingegaard a décroché le maillot jaune et remporte sa première Grande Boucle devant le pourtant double tenant du titre, Tadej Pogacar.

Wout van Aert, vainqueur de trois étapes, se révèle aussi cette année. Le Belge est-il le nouveau meilleur coureur du monde ? Alors que les Français, eux, n'ont pas brillé comme ils le voulaient. Ils ont attendu la 19e étape pour remporter une étape même si quatre coureurs tricolores se placent dans le Top 15 au classement général.

La surprenante ferveur danoise au départ

Des millions de personnes au bord de la route, des audiences télé phénoménales et beaucoup de sourires : les trois premières étapes au Danemark, où le départ a été donné le 1er juillet, ont suscité un engouement énorme et ont surpris la France. Le Danemark est en fait bien un pays fou de vélo, particulièrement du Tour de France et les Danois ont su le montrer pour ce premier départ depuis chez eux dans l'histoire de la Grande Boucle. Ils étaient 600.000 spectateurs notamment dans les rues de Copenhague. "Il y avait une foule dingue, un public incroyable... C'est mon premier Tour de France, je découvre ! Cela m'a vraiment poussé", réagissait le Français Benjamin Thomas à l'arrivée de la toute première journée.

Sur le plan sportif, la 2e étape et son final à haut risque sur le double pont du Grand Belt n'a pas tenu toutes ses promesses à cause d'un vent de face décourageant. Mais l'enthousiasme des Danois a transformé ce début de Tour en discothèque géante, animée par un coureur du coin, le moustachu Magnus Cort Nielsen, qui a fait le spectacle en levant les bras au sommet de chaque côte qu'il passait systématiquement en tête pour consolider son maillot à pois de meilleur grimpeur.

Une des images marquantes de ce Tour de France 2022 : la traversée du pont du Grand Belt, 18 km entre deux îles danoises, lors de la 2e étape. © Maxppp - Mads Claus Rasmussen

Panique sur les pavés

Elle aurait pu tout changer. L'étape des pavés était redoutée par tous les favoris. Et elle aura été fatale à Primoz Roglic, co-leader de la Jumbo-Visma avec Vingegaard. Blessé après une chute causée par une botte de paille de signalisation renversée sur la route, le Slovène quittera la course quelques jours plus tard, non sans avoir filé un sacré coup de main au Danois dans l'étape du Granon.

Cette tumultueuse 5e étape entre Lille et Arenberg a aussi été marquée par un incident mécanique qui a mis Vingegaard en "panique" comme il l'avouera plus tard. De fait, au moment du dépannage, on a vu les coureurs de la Jumbo s'agiter comme des poulets sans tête, leur leader changeant trois fois de vélos en quelques secondes, avant de repartir, finalement sans dommages.

Pogacar, la désillusion du favori

Vainqueur des deux dernières éditions du Tour de France, le prodige slovène Tadej Pogacar est tombé sur plus fort que lui cette année avec Jonas Vingegaard, un premier échec pour celui qui avait tout réussi jusque-là. Le Tour avait pourtant plutôt bien commencé avec une nouvelle victoire d'étape au sommet de la Planche-des-Belles-Filles, lors de la 7e étape. Alors maillot jaune, le favori y a devancé de peu son dauphin de l'an passé et adversaire numéro un, sous les yeux de ses proches, présents dans la montée.

Mais le double vainqueur sortant a peut-être présumé de ses forces face à la puissance collective des Jumbo, notamment dans la 11e étape. Il a surement aussi redoublé de malchance avec plusieurs forfaits dans son équipe sur blessure ou à cause du Covid. On retiendra quand même que Pogacar a fait le spectacle en attaquant de bout en bout, sans jamais perdre son sourire. Il a promis de revenir plus fort : son duel avec Vingegaard ne fait que commencer.

Tadej Pogacar à l'arrivée douloureuse du col du Granon lors de la 11e étape. Il vient de perdre plus de deux minutes et devra rendre son maillot jaune. © AFP - CHRISTIAN HARTMANN

Le désormais mythique col du Granon

C'est là, donc, que le Tour bascule. Au départ de la 11e étape, Tadej Pogacar, vainqueur des deux dernières éditions, est un solide maillot jaune. Il tombe de son trône après une étape de légende. Il est harcelé toute la journée par les Jumbo-Visma qui l'attaquent à tour de rôle dans le Galibier et le col du Granon. Pris en tenaille, le Slovène finit par craquer, victime d'une fringale, dans la terrible montée finale où Jonas Vingegaard s'envole pour faire coup double : première victoire d'étape sur le Tour et premier maillot jaune avec désormais une avance de 2 minutes 22 secondes sur son rival au général.

"Ils ont très bien couru", a estimé Pogacar après l'épreuve. Le jeune Slovène de 23 ans promettant une revanche : "Maintenant, c'est à moi d'attaquer. Je vais continuer à me battre. J'ai perdu trois minutes, je vais essayer de récupérer du temps."

Le retour à l'Alpe d'Huez

Après quatre ans sans voir passer la caravane et le peloton du Tour de France, la célèbre ascension de l'Alpe d'Huez a fait son retour dans le tracé cette année. Vingt-et-un virages entrés dans la légende qui nous ont offert un final magnifique, le jour de la fête nationale, pour la 12e étape. Et c'est le jeune Britannique Tom Pidcock qui a su dompter la mythique série de lacets. Ancien champion olympique de VTT et ancien champion du monde de cyclo-cross. Pidcock a été contrôlé à 100km/h dans la descente du col de la Croix de Fer avant de s'imposer en patron au sommet de l'Alpe d'Huez.

Carcassonne, un après-midi dans un four

Il a fait chaud, très chaud sur le Tour, pratiquement de bout en bout. Le pic a été atteint lors de la 15e étape entre Rodez et Carcassonne, avec un thermomètre titillant les 40° degrés à l'ombre, ce qui a poussé les organisateurs à activer le protocole du règlement sur les conditions météorologiques extrêmes. "C'était un four", a rapporté l'Allemand Nils Politt à l'arrivée où Tom Pidcock s'est jeté dans la fontaine la plus proche, pour se refroidir, à l'ancienne.

Rodez-Carcassonne, le jour le plus chaud sur ce Tour de France 2022. © Maxppp - LUCA BETTINI

La caravane du Tour de France arrose les supporters pendant l'épisode de canicule, à Carcassonne. © Maxppp - A.O.S

La poignée de main de Spandelles

C'est l'image du Tour. Dans la 18e étape, la dernière en montagne dans les Pyrénées, Pogacar fait, selon son expression, "all-in" pour combler son retard au général sur Vingegaard. Après quatre attaques dans le col de Spandelles, il tente le tout pour le tout dans la vertigineuse descente. Sous pression, Vingegaard échappe de peu à la chute, déclipsant sa chaussure.

Quelques virages plus loin, c'est Pogacar qui tombe pour de vrai sur les gravillons du bord de route. Vingegaard l'attend dans la descente où les deux hommes se serrent la main, dans un geste de fair-play qui vaut aussi abdication pour Pogacar. Eteint, il laisse son concurrent danois filer vers sa deuxième victoire d'étape à Hautacam et assommer définitivement le Tour. A trois jours de l'arrivée, Vingegaard compte désormais une marge de 3 min 26 sec sur Pogacar. Le troisième, le Gallois Geraint Thomas, pointe à 8 minutes.

Le sacre de Vingegaard

Visage d'enfant, timide et longtemps effacé, Jonas Vingegaard est donc devenu dimanche le deuxième Danois à remporter le Tour de France après Bjarne Riis en 1996. A 25 ans, il s'est forgé un caractère en travaillant sur un marché aux poissons, aiguisant ses qualités de grimpeur pendant ses vacances en France devenant l'un des meilleurs escaladeurs de la planète. Sur cette Grande Boucle, la Danois aura pris l'avantage dans les Alpes pour mieux assommer la concurrence dans les Pyrénées.

Jonas Vingegaard à l'arrivée de la 20e étape entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. © AFP - TIM DE WAELE

Et la révélation de 2022 compte bien briller souvent sur le Tour de France. "Je veux revenir pour en gagner un autre", a-t-il déjà clamé.

Wout Van Art, la combativité

Le Belge Wout van Aert écrase le contre-la-montre de la 20e étape entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. © Maxppp - DAVID STOCKMAN

Et si le vrai "vainqueur" c'était lui ? Le Belge a éclaboussé le Tour de sa classe, dans un rôle d'homme à tout faire : équipier modèle de Vingegaard, vainqueur de trois étapes, du classement à points avec une marge record et porteur du maillot jaune pendant trois jours. On a vu Wout van Aert devant tous les jours ou presque, en plaine comme dans les cols, et son coup de force dans la côte du Cap Blanc-Nez lors de la quatrième étape restera dans les mémoires. Le patron de Jumbo-Visma, c'est peut-être lui.

Mention assez bien pour les tricolores

Le cyclisme français, privé de son champion du monde Julian Alaphilippe, a mérité la mention assez bien pour son bilan du Tour de France, à la hausse par rapport à l'année passée. Car si dans les esprits, les tricolores ne commencent à briller qu'à trois jours de l'arrivée grâce à la première victoire d'étape française, celle de Christophe Laporte à Cahors lors de la 19e étape, à la fin, au classement général, ils sont quand même quatre dans le Top 15 et même deux dans le Top 10.

Premier Français et quatrième du classement général, David Gaudu (Groupama-FDJ) signe la meilleure performance tricolore depuis la troisième place de Romain Bardet en 2017. Il concède 13 minutes 39 au maillot jaune. Une belle réussite pour le grimpeur breton de 25 ans, qui a pu compter sur une équipe soudée au sein de laquelle son grand copain, Valentin Madouas, s'est révélé également avec une onzième place au général à moins de 35 minutes et une assistance de tous les instants.

C'est LE Français de cette édition 2022 du Tour de France, David Gaudu termine 4e au classement général. © Maxppp - GUILLAUME HORCAJUELO

Romain Bardet (DSM), lui, termine septième (à 18'11") et Thibaut Pinot 15e (à 50'25").