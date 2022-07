Tour de France 2022 : ce qu'il faut retenir de la deuxième semaine de course

Le Tour de France est en repos ce lundi après une deuxième semaine de course intense et éprouvante. Tadej Pogacar a perdu son maillot jaune au profit du Danois Jonas Vingegaard. Retour sur une semaine marquée par les Alpes, la canicule et toujours aucune victoire pour les Français.

Après une 15e étape étouffante avec un thermomètre frôlant les 40°C sur les routes d'Occitanie, le peloton observe ce lundi une journée de repos plus que méritée. Le Tour de France achève une semaine de course marquée par la chaleur, les Alpes, des abandons et surtout le changement du leader du général. Le Slovène Tadej Pogacar, qu'on croyait intouchable, a perdu son maillot jaune au profit du Danois Jonas Vingegaard. Autre fait à signaler, toujours aucune victoire d'étape française. Voici ce qu'il faut retenir de cette deuxième semaine.

A l'épreuve des Alpes

Après une première semaine placée sous le signe du Danemark, des pavés du Nord et la Super Planche des Belle Filles, le Tour de France est entré dans le dur à l'attaque des Alpes. L'occasion pour le Danois Magnus Cort Nielsen de briller encore un peu plus. Le moustachu, longtemps porteur du maillot à poids, s'est offert le luxe de remporter la première étape dans les Alpes à Megève et sa deuxième victoire dans cette édition. Le Danois a malheureusement dû quitter le Tour dimanche après avoir été testé positif au Covid-19.

Le jovial moustachu Magnus Cort Nielsen, vainqueur à Megève, lors de la première étape dans les Alpes © AFP - DAVID PINTENS / BELGA MAG

Le désormais mythique col du Granon

Cette 11e étape restera dans les annales du Tour de France, c'est une certitude. Et c'est à deux acteurs qu'on le doit : l'équipe Jumbo Visma et le col du Granon. Le team de Jonas Vingegaard, Wout Van Aert ou Primoz Roglic a dynamité cette étape en harcelant Tadej Pogacar, porteur du maillot jaune ce jour. L'équipe néerlandaise n'a pas laissé une seconde de répit au Slovène, stratégie qui s'est révélée payante puisque Pogacar a pour la pemière fois montré qu'il n'était pas invincible et n'a pas eu l'énergie de répondre à une énième attaque.

Au sommet du terrible Granon, le Danois Vingegaard a écarté tous ses concurrents et a réussi à distancer Pogacar a plus de deux minutes sur la ligne d'arrivée. Jonas Vingegaard, 25 ans, s'est emparé du maillot jaune ce jour-là et ne l'a plus lâché jusqu'à présent.

Jonas Vingegaard s'est imposé en solitaire dans le col du Granon © AFP - Anne-Christine POUJOULAT

Duel Vingegaard - Pogacar dans les Pyrénées

Tadej Pogacar n'a certainement pas dit son dernier mot. Le Slovène en a encore sous la semelle et tentera le tout pour le tout dans les Pyrénées. D'autant plus que les deux équipes sont désormais à égalité. Pogacar ne peut plus compter que sur cinq coéquipiers pour l'épauler, ce qui a facilité le travail de la Jumbo. Mais depuis dimanche, l'équipe néerlandaise a elle aussi été victime de forfaits : abandon de Primoz Roglic et de Steven Kruijswijk, la chute de Vingegaard et de Tiesj Benoot. Mais l'avantage semble être toujours du côté Jumbo, ne serait-ce que pour la présence de Wout Van Aert, capable d'abattre le travail de plusieurs coéquipiers à lui tout seul.

La fusée Pidcock dans l'Alpe d'Huez

Etape très attendue de cette 109e édition du Tour de France, l'Alpe d'Huez signait son grand retour cette année. Et c'est le jeune Britannique Tom Pidcock qui a su dompter la mythique série de lacets. Polyvalent, le coueur d'Ineos Grenadiers a impressionné dans les descentes grâce une technique impeccable, lui venant de son passé de champion olympique de VTT et de champion du monde de cyclo-cross. Pidcock a été contrôlé à 100km/h dans la descente du col de la Croix de Fer avant de s'imposer en patron au sommet de l'Alpe d'Huez.

Le Britannique Tom Pidcock a dompté l'Alpe d'Huez © AFP - Thomas SAMSON

Le peloton souffre de la chaleur

Ce que l'on retiendra de cette deuxième semaine, c'est aussi la chaleur étouffante qui a malmené le peloton. "Un four", "jamais connu une journée aussi chaude", déclaraient les coureurs dimanche soir à l'issue de la 15e étape entre Rodez et Carcassonne. Avec un thermomètre frôlant les 40°C degrés à l'ombre, le peloton a laissé des plumes lors de la traversée des quatre départements d'Occitanie (Aveyron, Tarn, Haute-Garonne, Aude) pour l'étape la plus chaude de ce Tour selon les prévisions météo.

Tadej Pogacar arrose Jasper Philipsen, vainqueur de la 15e et torride étape entre Rodez et Carcassonne © AFP - Tim De Waele

A l'arrivée, le premier geste du vainqueur du jour, le Belge Jasper Philipsen, a été de se renverser une bouteille d'eau sur la tête. Il en a immédiatement pris une deuxième sur la nuque, aspergé par un Tadej Pogacar hilare. A quelques mètres de là, Wout van Aert, qui venait à peine d'en finir avec un sprint sous 37°, donnait à boire à son jeune fils. Quant à Tom Pidcock, il s'est carrément jeté dans la fontaine la plus proche, pour se refroidir, à l'ancienne.

Dernière chance pour une première victoire française

Aura-t-on le bonheur de connaître une victoire française sur une étape de ce Tour ? Rien n'est moins sûr et plus le temps passe, plus les chances s'amenuisent. Si Romain Bardet (4e à 3'01") et David Gaudu (8e à 4'24") font toujours bonne figure et luttent pour le Top 10 du classement général, c'est le calme plat du côté des victoires. Il faut remonter à 2016 pour une édition sans français victorieux à ce stade de la compétition (Romain Bardet lors de la 19e étape à Saint-Gervais Mont-Blanc).

Pour mémoire, seulement deux édtions du Tour de France n'ont connu aucune victoire tricolore, celle de 1926 et celle de 1999. Il y a bien eu quelques palpitantes tentatives d'échappées, qui d'habitude réussisent aux Français, mais aucune n'a pu aboutir jusqu'à présent. Pourtant, la France est le pays avec le plus de coureurs au départ (32, devant la Belgique avec 18). C'est peut être l'une des conséquences de l'absence de Julian Alaphilippe cette année, qui avait réussi à remporter une étape à chacune des quatre dernières éditions.

