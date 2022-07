La première semaine du Tour de France 2022 s'est achevée dimanche et le maillot jaune est déjà sur les épaules de l'hyper favori Tadej Pogacar. Entre la frénésie du départ au Danemark et la crainte du Covid-19, retour sur la première semaine de course.

Tour de France 2022 : ce qu'il faut retenir de la première semaine de course

Cette première semaine n'aura pas été de tout repos pour les équipes du Tour de France. La journée de repos, ce lundi 11 juillet, dans les Hautes-Alpes est la plus que bienvenue et il est l'heure de dresser un premier bilan. Tadej Pogacar en jaune et au-dessus du lot, Wout Van Aert impressionnant, la foule en délire au Danemark, les pavés du Nord ou encore la crainte du Covid-19. Voici ce qu'il faut retenir d la première semaine de la 109e édition de la Grande Boucle.

à lire aussi EN IMAGES - Revivez le passage inédit du Tour de France au Danemark

La folie du Danemark

C'était une première historique et elle restera dans les mémoires. Rarement dans l'histoire du Tour de France, on aura vu autant de monde sur les bords des routes dans un pays autre que la France. Le Danemark a su accueillir la Grande Boucle avec les manières.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A Copenhague, pour le contre-la-montre inaugural, les Danois ont montré qu'ils aimaient le tour. Ils étaient 600.000 sur les trottoirs de la capitale pour encourager les coureurs, malgré la pluie. La traversée du pont du Grand Belt, 18km au-dessus de la mer, restera comme l'une des images de la première semaine.

La vue au-dessus du pont du Grand Belt © AFP - Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Mention spéciale au Danois Magnus Cort Nielsen qui a animé la quasi-totalité des étapes de la première semaine et a porté le maillot à poids avant de le perdre dimanche. Le coureur à la moustache blonde a répondu présent sur presque toutes les échappées.

Le Danois Magnus Cort Nielsen a animé la plupart des étapes de ce début de Tour © AFP - LISELOTTE SABROE

Van Aert impressionne

Et dès le deuxième jour, Wout Van Aert a montré de quoi il était capable en s'emparant du maillot jaune. Le coureur belge va marquer cette première semaine en impressionnant tout le monde. Trois fois deuxième sur les étapes du Danemark, puis vainqueur à Calais et à Lausanne, Van Aert a montré que le maillot jaune lui allait comme un gant.

Wout Van Aert a marqué les esprits lors de cette première semaine du Tour de France © AFP - DAVID STOCKMAN / BELGA MAG

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

S'il a cédé la tunique à Tadej Pogacar, l'hyper favori de cette 109e édition, Wout Van Aert s'est emparé du maillot vert du meilleur sprinteur.

Pogacar en patron

Observant à bonne distance ce qui s'est déroulé lors des premières étapes, Tadej Pogacar attendait patiemment son moment pour montrer qu'il était le patron. Vainqueur à Longwy, puis le lendemain à la Super Planche des Belles Filles, le Slovène a pris le contrôle de la course et pourrait bien ne jamais le lâcher jusqu'à Paris, épaulé par une équipe UAE très bien organisée.

Tadej Pogacar a déjà mis la main sur la course en s'emparant du maillot jaune © AFP - DAVID STOCKMAN / BELGA MAG

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais plusieurs concurrents ont su rester dans le sillage du maillot jaune et attendent la moindre faille pour s'y engoufrer. A 39 secondes seulement derrière Pogacar, le Danois Jonas Vingegaard fait mieux que résister et semble bien déterminer à ne pas laisser le Slovène prendre le large.

Roglic en méforme

L'autre Slovène Primoz Roglic n'est pas apparu aussi en forme qu'escompté. En retard de 3 minutes sur Pogacar, on voit mal comment il pourrait venir inquiéter le maillot jaune. Le coureur de la Jumbo a joué de malchance dans l'étape des pavés en chutant. Au regard du classement, il se pourrait que ce soit au tour de Roglic de venir épauler Vingegaard.

Primoz Roglic a connu un début de Tour compliqué et aura du mal à revenir sur Pogacar © AFP - DAVID STOCKMAN / BELGA MAG

Deux autres coureurs n'ont pas été la hauteur cette première semaine : Ben O'Connor, quatrième l'an dernier, qui pointait à 50 minutes de retard sur le maillot jaune et a décidé d'abandonnner lors de première journée de repos sur blessure, Caleb Ewan, qui n'a pas su briller au sprint alors que les étapes qui le permettront ne seront plus très nombreuses avant la fin de la course.

Van der Poel méconnaissable

Désillusion totale également pour Mathieu van der Poel, méconnaissable depuis le début du Tour. Incapable d'enflammer les étapes comme il sait si bien le faire d'habitude, il a totalement été vampirisé par Wout Van Aert. Le Belge enchaîne pour la première fois le Giro et le Tour, et il ne semble pas avoir été en mesure de récupérer suffisamment.

Matthieu van der Poel © AFP - JASPER JACOBS / BELGA MAG

Ineos en embuscade

Discrets depuis le début du Tour, l'équipe Ineos a réussi le tour de force de placer trois coureurs dans le Top 10 du classement général : Geraint Thomas (3e, à 1'17), Adam Yates (4e, à 1'25) et Thomas Pidcock (7e, à 1'46). Les trois britannniques pourraient bien représenter la principale menace pour Pogacar qui aura du mal à résister s'il est pris en tenaille.

Les Français répondent présents

Certes, il n'y a toujours pas eu de victoire d'étape française depuis le début de ce Tour, mais deux coureurs tricolores sortent clairement leur épingle du jeu : David Gaudu (5e) et Romain Bardet (6e). Tous les deux idéalement placés en embuscade derrière les ultra favoris, ils ont su résister à tous les pièges tendus par cette première semaine. Thibaut Pinot, qui a enflammé la 9e étape dans les Alpes avant de terminer 4e, pourrait continuer à monter en puissance.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et à la suite ?

Cette deuxième semaine s'annonce tout aussi haletante que la première. Se déroulant en grande partie dans les Alpes, elle trouvera son point culminant le 14 juillet avec le retour de l'Alpe d'Huez. Mais une ombre commence à se faire de plus en plus grande : celle du Covid. Plusieurs coureurs ont déjà été contraints à l'abandon après avoir été testés positifs, comme Guillaume Martin. Soulagement ce lundi matin néanmoins puisque l'intégralité des 165 coureurs toujours en lice ont été testés négatifs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

► Notre dossier Tour de France 2022