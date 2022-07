Tour de France 2022 : comment les coureurs supportent-ils la canicule ?

La canicule qui s'installe en France frappe aussi les coureurs du Tour de France, soumis à des efforts intenses et à des températures extrêmes. Comment supportent-ils cette chaleur ? Grâce à la préparation, mais aussi à des outils parfois étonnants.

C'est au pied de l'Alpe d'Huez jeudi que les coureurs, jusque-là plutôt protégés par la fraîcheur des cimes, ont été rattrapés de plein fouet par une chaleur suffocante. "C'était horrible, une fournaise, il y a beaucoup de coureurs qui ont eu du mal à s'en remettre", a rapporté Thibaut Pinot, cramoisi à son arrivée du sommet. Romain Bardet aussi a "pris un coup de chaud" avec "des frissons et le pouls qui tapait dans la tempe".

Or, le mercure doit grimper encore pour la suite de ce Tour de France. Le peloton est redescendu dans la plaine pour mettre le cap ce week-end sur le Sud-Ouest, où le mercure va frôler les 40°C. "Il y en a qui risquent d'avoir des soucis. Lorsqu'on flirte avec les 38, 40 degrés, il peut y avoir des défaillances", prévient Jacky Maillot, médecin de l'équipe Groupama-FDJ et de l'équipe de France.

Pour lutter contre ces températures extrêmes, les organisateurs peuvent asperger les routes, autoriser davantage de ravitaillements, voire raccourcir une étape, comme en juin au Tour d'Occitanie.

Gilet réfrigérant et capsule enregistreuse de température

Les coureurs, eux, adaptent différents stratagèmes. À l'arrivée à la Super Planche des Belles Filles, on a vu le Britannique Adam Yates se plonger, torse nu, dans une baignoire gonflable blanche remplie de glaçons. "Ça a l'air un peu ridicule mais ça marche", souligne Rod Ellingworth, un des directeurs de l'équipe Ineos. D'autres enfilent des gilets réfrigérants jusqu'au départ de l'étape.

La préparation s'effectue aussi en amont. Le grimpeur de Groupama-FDJ David Gaudu a "fait beaucoup de sauna avant le Tour de France". Certains utilisent des "thermo rooms", un nom un peu ronflant, mais qui "peut se faire de manière artisanale : on monte le chauffage dans la chambre avant de rouler sur home-trainer", explique Samuel Bellenoue, responsable de la performance chez Cofidis. De nombreux coureurs partent aussi "s'acclimater à la chaleur en participant à des courses en Australie, à Oman ou au Qatar", ajoute Jacky Maillot.

En course, il n'y a pas de solution miracle. Il faut s'asperger d'eau, placer des poches de glace sur la nuque et surtout boire. Beaucoup. "Jusqu'à sept litres dans une étape comme celle d'hier (jeudi)", dit Jacky Maillot. Chez Groupama-FDJ, les coureurs avalent aussi, avant le départ, "une capsule, comme un doliprane, qui enregistre la température du corps tout au long de la course". "On récupère les données le soir" pour les analyser, ajoute-t-il.

"C'est notre quotidien"

Les coureurs ne sont pas tous logés à la même enseigne. "C'est génétique, la chaleur, j'adorais ça, j'avais plus peur du froid car je n'avais jamais vu la neige avant de venir en Europe", explique à l'AFP l'Australien Stuart O'Grady, ancien porteur du maillot jaune. Le Luxembourgeois Andy Schleck, vainqueur du Tour en 2010, dit lui aussi n'avoir jamais été gêné : "au Tour Down Under en Australie, j'ai roulé par 46 degrés. Pour un coureur en forme, ce n'est pas un problème."

Mais l'intensité du Tour de France, avec ses cols terribles et son rythme d'enfer, pose un vrai défi. "C'est très dur et, avec deux semaines dans les jambes, on récupère moins bien la nuit avec la chaleur", convient O'Grady. De quoi peser sur le résultat final, alors que le Slovène Tadej Pogacar a la réputation de ne pas aimer les fortes températures, même s'il s'en défend ? "On n'est pas tous égaux face à la chaleur", confirme Samuel Bellenoue qui souligne toutefois que "les conditions tropicales" aux JO de Rio et de Tokyo, avec un taux d'humidité important, étaient bien "plus problématiques". "La chaleur fait partie de notre quotidien depuis longtemps", ajoute-t-il.

Et sans doute pour longtemps. Avec le changement climatique, "on sait qu'on va retrouver de plus en plus ces circonstances", constate Jacky Maillot. "Il y a quelques années, une journée à plus de trente degrés sur le Tour n'était pas si fréquente. Aujourd'hui c'est tous les ans."