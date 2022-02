Tour de France 2022 : découvrez les 22 équipes sélectionnées

22 équipes participeront au prochain Tour de France qui se déroule du 1er au 24 juillet prochain : 20 sont qualifiées d'office et deux invitées. Parmi toutes ces équipes, six sont françaises dont Cofidis, AG2R-Citroën et Arkea-Samsis et Groupama-FDJ.