La 7e étape du Tour de France 2022, le 8 juillet, emmène les coureurs de Lorraine en Franche-Comté, sur 176 km, avec une arrivée très attendue, au sommet de la Super Planche des Belles Filles. Découvrez le descriptif de l'étape, ville par ville et minute par minute.

Tour de France 2022 : découvrez les horaires de la 7e étape entre Tomblaine et La Planche des Belles Filles

Pour la 7e étape du Tour de France 2022, vendredi 8 juillet, le peloton va traverser deux régions, trois départements et 65 villes, villages, lieux-dits ou cols. L'arrivée sera jugée au sommet de la Super Planche des Belles Filles, après 176 km de bagarre. Découvrez ci-dessous les horaires détaillés empruntés par la caravane et par les coureurs.

La 7e étape ville par ville et minute par minute

Départ fictif dans Tomblaine, rue Jean Moulin, à 11h05 pour la caravane publicitaire et à 13h05 pour les coureurs. Le départ réel est donné avenue Sainte-Marguerite, à 11h15 pour la caravane et 13h15 pour le peloton.

La course se déroule sur près de 46 km à travers la Meurthe-et-Moselle, traversant Dombasle, Lunéville... et le lieu-dit Les Oeufs Durs. Les coureurs arrivent dans les Vosges par la D414 et la commune de Saint-Pierremont, direction Rambervillers, Bruyère, Granges-sur-Vologne.

Le sprint intermédiaire est disputé au km 101,2 à Gérardmer, puis les coureurs grimpent le premier col de l'étape, le col de Grosse Pierre (catégorie 3) avant de passer par La Bresse. Au km 136, ils passent le deuxième col, celui des Croix, et basculent en Haute-Saône. Il leur reste ensuite moins de 40 km avant la Super Planche, en montant par la D97, Fresse, le col de la Chevestraye, Plancher-Bas et l'arrivée à 1.140 m d'altitude.

Le dernier passage du Tour de France à La Planche des Belles Filles, en 2020, est mémorable : à la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées, le leader slovène Primoz Roglic avait perdu le maillot jaune, et la Grande boucle, au profit de son compatriote Tadej Pogacar.

Le tracé de la 7e étape entre Tomblaine et La Planche des Belles Filles. - ©GEOATLAS

La carte interactive de la 7e étape

Le profil de l'arrivée à la Super Planche des Belles Filles

L'arrivée à La Planche des Belles Filles de la 7e étape du Tour de France 2022. - ASO

Après l'arrivée à La Planche des Belles Filles, le peloton partira le lendemain de Dole dans le Jura, direction Lausanne, la Suisse et les Alpes.

Le Tour de France 2022 dans le Grand Est et la Franche-Comté

Le Tour 2022, c'est aussi le Tour de France femmes qui fait un retour remarqué dans l'Est de la France avec cinq étapes dans le Grand Est et une étape en Franche-Comté, le 31 juillet, entre Lure et la Super Planche-des-Belles-Filles en Haute-Saône.