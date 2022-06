Tour de France 2022 : découvrez les horaires de la 8e étape entre Dole et Lausanne

Pour la 8e étape du Tour de France 2022, samedi 9 juillet, après une arrivée à La Planche-des-Belles-Filles, le peloton s'élance de Dole, pour la quatrième fois de son histoire, en direction de Lausanne en Suisse. Cette étape jurassienne sera une mise en bouche avant la séquence alpine du Tour.

La 8e étape ville par ville et minute par minute

Départ fictif dans Dole, à 11h05 pour la caravane publicitaire et à 13h05 pour les coureurs. Le départ réel est donné sur la D405, dans le quartier "Les Barraques", à 11h20 pour la caravane et 13h20 pour le peloton.

La course se déroule sur plus de 107 km à travers le Jura, avant l'entrée en Suisse, par Bois-D'Amont et le poste frontière du Brassus. L'arrivée à Lausanne promet d'être spectaculaire, dans le stade olympique. Arrivée envisagée un peu avant 16h pour la caravane ; pour les coureurs entre 17h30 et 17h53.

Le sprint intermédiaire est disputé au km 46,9 à Montrond.

Les cols sont :

Côte du Maréchet, catégorie 4 (km 75,6)

Côte des Rousses catégorie 3 (km 101,3)

Col de Pétra Félix (km 136,9)

La carte de la 8e étape

La carte de la 8e étape du Tour de France 2022. - ©GEOATLAS

La carte interactive

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Le Tour de France 2022 dans le Grand Est et la Franche-Comté

à lire aussi CARTE - Tour de France 2022 : découvrez le parcours complet étape par étape

Le Tour 2022, c'est aussi le Tour de France femmes qui fait un retour remarqué dans l'Est de la France avec cinq étapes dans le Grand Est et une étape en Franche-Comté, le 31 juillet, entre Lure et la Super Planche-des-Belles-Filles en Haute-Saône.