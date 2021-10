Tour de France 2022 : il y aura bien cinq étapes dans les Alpes et deux arrivées en altitude

On connait, depuis ce jeudi, les étapes officielles du Tour de France 2022. La Grande Boucle s'invite dans les Alpes pour cinq étapes. Au programme, un passage inédit par la Suisse, le retour des 21 virages de l'Alpe d'Huez et un col perché à 2.413 mètres d'altitude, celui du Granon !

Cinq étapes et deux arrivées spectaculaires en altitude. Voilà le programme du Tour de France 2022 dans les Alpes. Les coureurs cyclistes prendront le départ le 1er juillet, de Copenhague, au Danemark, et arriveront dès le 10 juillet dans les Alpes, via la Suisse. Ils traverseront la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes-Alpes, l'Isère, la Loire et la Haute-Loire.

La montagne, habituellement juge arbitre implacable de la fin de la Grande Boucle, sera au menu beaucoup plus tôt cette année... et restera beaucoup plus tard ! Car après La super Planche des Belles Filles, le 8 juillet, le Tour arrivera dans les Alpes le 10 juillet, y restera jusqu'au 16, pour foncer ensuite vers les Pyrénées et deux nouvelles arrivées en altitude : Peyragudes et Hautacam.

9e étape : Aigle (Suisse) - Châtel (dimanche 10 juillet)

Le peloton arrivera dans les Alpes par la Suisse, lors de la 9e étape, le dimanche 10 juillet. Cette étape partira d'Aigle, ville totem du cyclisme suisse et international, direction Châtel, la station de ski de Haute-Savoie, 183 kilomètres plus loin.

Après une première semaine déjà "très exigeante" rappelle Christian Prudhomme, le directeur du Tour, cette "première réelle étape de montagne" sera une "entrée en douceur dans les Alpes" promet-il, avec "dans le final, un homme fort [qui] pourrait faire la différence au Pas de Morgins", avant une descente vertigineuse vers Châtel.

Après cette mise en bouche alpine, le peloton se verra octroyer sa première journée de repos, le 11 juillet, à Morzine, en Haute-Savoie.

10e étape : Morzine - Megève (mardi 12 juillet)

Le mardi 12 juillet, le peloton s'élancera de Morzine, devenu passage presque obligé du Tour au fil des ans avec trente-trois départs ou arrivées d'étapes au compteur. La vue promet d'être spectaculaire sur les montagnes, tout au long des 148 kilomètres du parcours, avec un passage le long du lac Léman avant de remonter vers Megève. L'arrivée se sera tracée sur l’altiport, comme lors du Critérium du Dauphiné 2020. Sur cette étape, Christian Prudhomme annonce "une explication entre costauds à la flamme rouge".

Le col du Granon, par la crête de Peyrolle, promet une arrivée spectaculaire... et titanesque. © AFP - Thibaut Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

11e étape : Albertville - Serre Chevalier, Col du Granon (mercredi 13 juillet)

Le 13 juillet, ce sera L'étape incontournable pour tous les prétendants au Maillot jaune. Le rendez-vous immanquable de ce Tour 2022. Sur cette étape très exigeante et longue de 149 kilomètres, le directeur du Tour prévient : "le condensé de difficultés alpestres débute par les lacets de Montvernier avant de franchir le col du Télégraphe puis le Galibier. Après avoir traversé Serre-Chevalier, il reste 10 kilomètres à plus de 9 % pour atteindre le col du Granon et ses 2.413 mètres d'altitude qui furent pendant 25 ans le site d’arrivée le plus haut du Tour". L'avertissement est lancé... et le rendez-vous est pris.

12e étape : Briançon - Alpe d'Huez (jeudi 14 juillet)

Aucun répit pour les coureurs du Tour, le 14 juillet sera aussi une grande journée de vélo avec une nouvelle étape ambitieuse, engageante, éreintante. Christian Prudhomme l'avoue, il a eu "la volonté de clôturer la bataille des Alpes sur un parcours taillé pour les grimpeurs les plus tranchants".

Cette étape sera "la réplique exacte du Briançon-Alpe d’Huez de 1986, avec au programme une nouvelle ascension du Galibier, puis la montée au col de la Croix de Fer, avant de s’expliquer sur les 21 virages menant à la station iséroise".

Le parcours de l'étape entre Briançon et l'Alpe d'Huez en 1986. - ASO

On se prend à rêver d'une victoire d'étape française sur ces mythiques 21 lacets. Le premier Tricolore à l'avoir emporter s'appelait... Bernard Hinaut, en 1986 justement. En 2011, Pierre Rolland nous avait fait vibrer en l'emportant à son tour, puis Christophe Riblon en 2013 et surtout, Thibaut Pinot, en 2015, qui s'était imposé en solitaire au bout d'une étape folle.

13e étape : Bourg d'Oisans - Saint-Étienne (vendredi 15 juillet)

La dernière étape alpine de ce Tour de France 2022 sera un "repos" pour les grimpeurs, mais une occasion en or pour les sprinteurs. Le départ sera donné le 15 juillet du Bourg d'Oisans, en Isère, en direction de Saint-Étienne. Le Tour promet "un profil sans grandes aspérités" qui fera "théoriquement" la part belle aux prétendants au Maillot vert. Théoriquement car, dans ce Tour de France comme dans les précédents, une carte ne fait pas une course et rien n'est prévisible.

La carte officielle du Tour de France 2022

Les étapes du Tour de France 2022 en Rhône-Alpes