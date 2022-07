Tour de France 2022 : Jacky Durand, dernier vainqueur à Cahors en 1994 s'en "souvient comme si c'était hier"

Jacky Durand n'a rien oublié sa première victoire d'étape sur le Tour de France. En 1994, le coureur mayennais, aujourd'hui consultant sur Eurosport, avait gagné en solitaire à Cahors. Il avait semé ses compagnons d'échappée à moins de 10 kilomètres du final. Depuis, le Tour n'est plus arrivé dans la capitale du Lot !

Jacky Durand, ça fait 28 ans que le Tour de France n'est pas arrivé à Cahors. Ça fait quoi d'être le dernier vainqueur d'étape dans la ville ?

Que je sois le dernier ou pas le dernier, ça ne change pas grand chose. Mais c'est vrai que Cahors reste attaché à ma carrière. On n'a pas souvent l'occasion de gagner des étapes du Tour de France. Et quand on a le bonheur de gagner, en plus cette année là avec le maillot de champion de France, bah voilà... je suis lié à Cahors indirectement depuis cette victoire sur le Tour de France 1994.

Quel souvenir gardez-vous de cette journée ?

C'était une grande journée. Je me souviens que j'avais vraiment coché cette étape entre Bergerac et Cahors. La veille, on avait fait un contre-la-montre individuel où j'étais quand même plus ou moins spécialiste. Mais j'avais préféré le faire tranquille, ce contre-la-montre, pour pouvoir être vraiment au top le lendemain, à la sortie de Bergerac.

Ça s'est passé comme je le désirais. C'est à dire qu'à la sortie de Bergerac, tout le monde avait un peu mal aux jambes du contre-la-montre de la veille. On est rapidement partis à quatre. Je me souviens d'un parcours qui était vallonné. Je savais que les équipes de sprinteurs n'allaient pas vraiment contrôler sur un parcours aussi dur. Et puis je me souviens, comme hier, de mon attaque, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, lorsqu'on était trois ou quatre à l'avant.

Puis après, le grand souvenir, c'est la dernière montée et la dernière ligne droite dans les rues de Cahors. Avec la voix de Daniel Mangeas (speaker officiel du Tour) que j'entendais à un kilomètre de l'arrivée, et qui faisait monter la foule.

A l'époque (et c'est d'actualité cette année) j'étais le premier vainqueur français sur ce Tour de France là. On attendait une première victoire française sur le Tour de 1994 et je l'ai amenée en plus avec le maillot tricolore, donc ce sont des grands grands souvenirs.

Quand on revoit les images, on voit bien que vous avez savouré ce moment là...

On rêve tous à un moment, notamment lorsqu'on prend sa première licence de cyclisme, de briller sur les routes du Tour de France. Et là, en plus, j'ai eu le bonheur de pouvoir savourer. C'est vrai que si on était arrivé à trois ou quatre au sprint, ça se serait fait dans les 200 derniers mètres.

Là, je suis arrivé à un kilomètre de l'arrivée avec assez d'avance pour pouvoir gérer le dernier kilomètre et savourer vraiment ce dernier kilomètre avec la foule qui était là sur le bas côté depuis de nombreuses heures. Il faisait une grosse chaleur. J'ai vraiment savouré jusqu'à la ligne d'arrivée.

Et vous aimez bien l'Occitanie... puisqu'en 1998 que vous avez aussi gagné à Montauban !

Oui, le Sud-Ouest me réussit bien. A l'époque, j'habitais pas très loin, à Limoges. C'est vrai que ce sont des parcours qui me convenait. Fallait pas que ce soit pour moi trop dur, mais pas non plus trop facile pour que les équipes de sprinteurs contrôlent. Donc, j'avais avec des étapes à ma convenance.

Et puis pour la petite anecdote, c'est vrai qu'à chaque fois que je gagnais des étapes en ligne, c'était au lendemain d'un contre-la-montre individuel. Je faisais le chrono tranquille, et le lendemain des attaques à 100 % et à chaque fois sous la grosse chaleur. La région me réussit bien !

Ce vendredi, 19e étape du Tour de France 2022 entre Castelnau-Magnoac et Cahors. Ca ne va pas trop vous frustrer de laisser votre titre de vainqueur dans la capitale du Lot ?

Non, au contraire. J'aimerais bien qu'un autre Français me succède. L'étape sera un peu différente de 1994 parce que cette année elle vient du Sud et sera quand même beaucoup plus plate que celle qui était proposée en 1994. On verra le scénario, mais ce sera bien d'avoir au moins un co-vainqueur dans les rues de Cahors !