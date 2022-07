Tour de France : "Je n'aurais jamais cru à un tel destin de la Planche des Belles Filles", dit Yves Krattinger

Le Tour de France ne peut plus se passer de la Planche des Belles Filles. Vendredi 8 juillet, la 7e étape du Tour partira de Tomblaine pour aller jusqu'à la Planche. Depuis son intégration au Tour, en 2012, l'étape s'est fait un nom dans le monde du cyclisme. A l'origine de cette ascension, il y a notamment Yves Krattinger, le président du conseil départemental de Haute-Saône, qui a toujours voulu faire de la Planche des Belles Filles une étape mythique du Tour de France. Entretien.

FBBM : Il y a dix ans tout pile, le 7 juillet 2012, le Tour de France passait pour la première fois à la Planche des Belles Filles. Quels souvenirs est-ce que vous en gardez?

Yves Krattinger : On a retenu la grand fête que cela a été. Une grande grande fête pour les habitants chez nos, pour les départements voisins, mais aussi pour les étrangers, pour les touristes... Et puis les champions nous avaient offert un spectacle extraordinaire. Les quatre premiers de cette fameuse étape de 2012 ont tous gagné au moins un Tour de France. Donc pour nous, c'est un merveilleux souvenir.

Vous y auriez cru à ce destin, si on vous l'avait dit il y a dix ans ?

Pas comme ça non. Je n'aurais jamais cru à un tel destin de la Planche des Belles Filles. Je l'ai voulue la planche, avec Christian Prudhomme, le patron du tour. Mais à l'époque je n'aurais jamais cru ça. Après 2012, le premier espoir c'était que le tour revienne une seconde fois. Après, on a été des acteurs très proactifs en inventant la super planche. On a fait vivre notre projet et finalement on est allé beaucoup plus loin que ce qu'on avait envisagé.

Toute la Franche-Comté est fière de Thibaut Pinot. La Planche, il la connaît par coeur ?

Il la connaît par cœur. En tout cas certainement mieux que mieux que nous tous. Ce serait absolument magnifique qu'il remporte cette étape de la Planche des Belles Filles. Maintenant ce n'est pas facile de gagner une étape comme ça, ce n'est pas facile d'être roi en son royaume. Il y aura des gros calibres qui seront à l'arrivée. On ne sait pas qui va se révéler pour cette étape.

On devrait voir se dégager quelques favoris quand même sur la Planche?

La Planche ne fait pas la fin du classement général. Mais c'est vrai qu'elle met tout le temps en avant les meilleurs.